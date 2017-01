Mange forbrugere køber fyrværkeri i blinde. I hvert fald når det gælder kvaliteten.

Hverken størrelsen på raketterne, priserne på dem eller krudtmængden i fyrværkeriet kan bruges som entydige pejlemærker for, om man har købt en raket, der ser flot ud på nattehimlen.

- Der må maksimalt være 75 gram krudt i en raket, men hvad det er for noget krudt, står der jo ikke på raketten. Nogle leverandører laver billig kvalitet, andre laver god kvalitet, men for kunden er det meget svært at vurdere, siger direktør Martin Bo Sørensen, Aalborg Fyrværkerifabrik A/S.

Efter hans opfattelse er der meget fyrværkeri af dårlig kvalitet på markedet. Ikke at forveksle med at det er farligt, men det er lavet så billigt som muligt og rummer ikke nogen større pyroteknisk oplevelse.

Han råder kunderne til at købe hos en forhandler, som man enten har tillid til eller som andre anbefaler.

Samme råd lyder fra Forbrugerrådet Tænk, hvor man erkender, at der ikke er ret meget hjælp at hente som forbruger på fyrværkerimarkedet. Rådet har dog ingen planer om at lave kampagne for at få det ændret.

- Vi har at gøre med salg af en vare, der står på tre uger om året, så det har ikke største prioritet for os, siger vicedirektør Vagn Jelsøe.

Som forbruger er man i princippet omfattet af de samme købelovsregler som andre varer. Det vil sige, at hvis varen ikke virker eller væsentligt afviger fra det, som man som køber med rette kunne forvente, kan man gå til forhandleren og klage.

Men det kan være svært i realiteten at hævde sin ret. For eksempel hvis krudtet er brændt af, eller når forhandleren har lukket ned igen lige efter nytår. Klager man over, at gnisterne kun røg to meter op i luften og ikke fire, er det nærmest også en umulig sag at vinde, vurderer vicedirektør Vagn Jelsøe.

- Mit bedste råd er, at man gemmer sin kvittering fra køb af fyrværkeriet, og hvis det slet ikke virker, kan man finde forhandleren og klage. Selv om butikken lukker ned, når nytårsaften er forbi, er den enkelte forhandler som regel en del af en større fyrværkerikæde, siger Vagn Jelsøe.