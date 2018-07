Krudtrøg og motorlarm over Hanstholm

HANSTHOLM: Lugten af krudtrøg og benzin hænger i luften over Bunkermuseum Hanstholm, når der i weekenden 7. og 8. juli for femte gang er "2. verdenskrigstræf".

Her er der mulighed for både at opleve affyring af kanoner og se gamle militærkøretøjer i området ved bunkermuseet. Lige fra en 30 tons tung tank, en canadisk panserjager af typen M10, til et tysk halvbæltekøretøj samt jeeps og motorcykler.

- Det er helt specielt at opleve historiske køretøjer, som normalt er udstillet på museer. Ved træffet er det muligt at se dem køre, høre motorerne og indsnuse lugten af benzin og varm olie, siger museumsinspektør Jens Andersen, Bunkermuseum Hanstholm.

Køretøjerne, små som store, tilhører entusiastiske amatører, som har brugt massevis af timer på at restaurere dem og sætte sig ind i deres historier.

- Der er rig lejlighed til at blive klogere på køretøjerne, helt ned i de mindste detaljer, siger Jens Andersen.

Træffet byder også på "kamphandlinger" og "mine-sprængninger" og reenactors, som spiller modstandsstandsfolk, tyske, engelske og amerikanske soldater, er på pladsen og viser deres udstyr frem og fortæller om det. Der er bunkervandringer, og det er oplagt også at besøge bunkermuseet.

Specielt for børn er der aktiviteter som ansigtsmaling og "minesøgning" med metaldetektor.

Træffet, der i 2016 samlede mere end 2.000 besøgende, blev gennemført første gang i 2010. Det arrangeres af Besættelsestidshistorisk Selskab for Thy og Vester Hanherred.