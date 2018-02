Krydstogter til Skagen er populære som aldrig før

SKAGEN: De danske havne får travlt i år, hvor 1,1 million skibsturister ventes at træde i land. Aldrig før har Danmark fået besøg af så mange krydstogtgæster, og hver femte tager til byer uden for hovedstaden.

Det viser en opgørelse fra Copenhagen Cruise Network, der er en afdeling forankret i turismeorganisationen Wonderful Copenhagen.

Det er ikke uden grund, at Danmark tiltrækker så mange turister, fortæller Claus Bødker, krydstogtchef i Copenhagen Cruise Network.

- Vi har mange attraktioner i Danmark, der er velansete i udlandet. Eksempelvis har Aarhus netop været kulturhovedstad, mens Fredericia som det eneste sted uden for Australien kan tilbyde bridgewalking, siger han.

Dobbelt så mange

Selv om krydstogtgæsterne især er glade for København, der ventes at få besøg af 875.000 turister, er det ikke den eneste by, der kan hive turister i land.

I Skagen forventes 70.000 turister fra krydstogtskibe. Det er mere end dobbelt så mange som sidste år, og den nyhed glæder borgmester i Frederikshavns Kommune Birgit Stenbak Hansen (A).

- Sommetider vælter det ind over kajen med mennesker.

- Turisterne vil selvfølgelig rigtig gerne til grenen, for at se hvor de to have mødes. Men de vil også smage Skagen-mad, købe Skagen-ure eller tasker og sko, siger hun.

Investering i fremtiden

Copenhagen Cruise Network udarbejdede i 2016 en rapport, der konkluderede, at årets dengang 866.000 krydstogtgæster bidrog til samfundet med 1,35 milliarder kroner.

Det er alt for højt sat, vurderer Anne-Mette Hjalager, professor ved Center for Turisme, Innovation og Kultur på Syddansk Universitet.

- Omkring 80 procent af gæsterne står af båden og kan potentielt bruge penge.

- Det kan godt være, at de går fra borde, køber en is og en kop kaffe, men det er det. De både sover og spiser om bord, fordi mange af skibene har "all inclusive".

Det er ikke korrekt, mener Birgit Stenbak Hansen. Derfor har de i Skagen for nylig investeret 200 millioner i en krydstogtkaj.

- Det er en investering i Skagen og fremtiden, siger hun.

/ritzau/