Kryptovalutaer er et hit blandt unge mænd i Norge

Næsten 200.000 nordmænd ejer bitcoin eller andre kryptovalutaer.

Det viser en undersøgelse, som Norstat har lavet for konsulentfirmaet Menon Economics.

Til sammenligning ejede omkring 365.000 nordmænd ved udgangen af 2017 aktier på børsen i Oslo.

Især blandt unge mænd er de digitale valutaer populære i Norge.

Ifølge undersøgelsen, der baseret på telefoninterviews, ejer cirka fem procent af nordmændene over 18 år kryptovaluta.

Mænd er stærkt overrepræsenteret. Ni procent af de adspurgte mænd svarer bekræftende på, at de har kryptovaluta, mens det kun gælder for to procent af kvinderne.

- Fordelt på alder er der en overvægt af unge personer, som ejer kryptovaluta. I gruppen fra 18 til 29 år oplyser 12 procent, at de ejer kryptovaluta, mens det for grupperne 30-39, 40-49 og 50+ er henholdsvis otte procent, tre procent og to procent, oplyser Menon Economics.

Kryptovalutaer har fået stor opmærksom de seneste måneder. Først på grund af prisstigninger, som i flere tilfælde skal måles i tusindvis af procent, og derefter som følge af store fald i værdien.

De voldsomme udsving har udløst kraftige advarsler fra centralbanker og andre dele af finansverdenen, som fraråder investeringer i kryptovalutaer.

Og netop håbet om store afkast lader til at være drivkraften bag kryptovalutaernes popularitet i Norge.

Langt de fleste svarer, at formålet med at købe kryptovalutaer er investering. Kun 16 procent har brugt valutaerne til betaling eller som pengeoverførsler.

Undersøgelsen fra Norstat er baseret på svar fra 1010 personer.

