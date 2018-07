Kuhn: Det er ærgerligt

FODBOLD: Hobro-træner Allan Kuhn fik ikke den hjemmebanedebut, som han havde håbet på. Han er irriteret over de første to FCK-mål i mandagens 3-0 nederlag.

- Jeg ærgrer mig vanvittigt meget over de mål. Det er så ærgerligt, men det er også selvforskyldt. Vi tackler ikke igennem. Men vores organisation og gameplan lykkedes faktisk langt hen ad vejen, og vi får flere kontraer, hvor vi er farlige, siger Allan Kuhn.

Der er flere situationer, hvor Hobro IK havde muligheden for at score og bringe fornyet spænding ind i opgøret, og det ærgrer Allan Kuhn, at Hobro mandskabet ikke lykkedes med at score.

- Jeg synes, vi har flere gode muligheder. Emmanuel Sabbi har en eller to gode muligheder, og vi har en kæmpe chance efter et hjørnespark. Jesse Joronen har faktisk lige så mange redninger i den her kamp som Jesper Rask har. 3-0 bliver lidt ærgerligt, for vi var fint med, siger cheftræneren.

Hobro IK offentliggjorde inden kampen, at de har skrevet en aftale med Djibi Fall for resten af året.

- Djibi kommer med en fysisk styrke, og det er duelspil og selvfølgelig mål, siger Allan Kuhn.