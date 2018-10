Kuhn inden anden sæsonhalvdel: Nu skal der leveres

FODBOLD: Halvvejs igennem sæsonen ligger Hobro sidst i Superligaen med blot ni point for de første 13 kampe.

Søndag kan holdet dog begynde at vende op og ned på det hele, når man spiller den første hjemmekamp mod et af de tre oprykkerhold.

- Der skal ikke lyde nogen undskyldninger herfra, for vi ved godt, at vikke eksempelvis ikke har fået proppen sat i defensivt, o der især på standardsituationer har været store problemer. Men selvom alle hold har mødt alle, så har vi egentlig haft et svært kampprogram. Vi har ikke haft en eneste hjemmekamp mod de hold, vi skal måle os med nederst i rækken. Og det har vi så chancen for nu. VI har kun fået et point mod de tre oprykkere indtil nu, og det skal vi selvfølgelig gerne have lavet om på, siger træner Allan Kuhn.

- Mod Vejle er det en meget lige kamp. Det er en kamp, hvor vi absolut har en chance. Men det er indstillingen, der skal bære os igennem. Og man kan sige, at det er det eneste, vi ikke må gå på kompromis med. Hobro-ånden og kulturen skal simpelthen være der i alle kampe, og så kan det godt være, der er nogle spillemæssige ting, vi skal gå på kompromis med. Og indstillingen synes jeg faktisk generelt ikke, at der har været noget galt med. Det skal vi holde fast i, siger han.