Kuhn indleder jagten på karrierens niende pokalfinale

FODBOLD: Som spiller og træner har Allan Kuhn stor erfaring med at have succes i diverse pokalturneringer.

Hele otte gange har han i en af rollerne stået i en pokalfinale, og håbet er da også, at Hobro kan tage et skridt på vejen mod en ny finale, når holdet onsdag aften møder Lyseng i Sydbank Pokalens 2. runde.

- Jeg elsker pokalturneringer, og derfor går vi også ind til den her kamp med masser af respekt for modstanderen, siger han om Lyseng fra Danmarksserien.

- Man har set det så mange gange - både herhjemme og i de store ligaer - at der kan ske overraskelser. Det fede ved den turnering er jo, at alle hold er med og for vores modstander er det den største kamp i sæsonen. Der er to chancer for at stå med en pokal efter en sæson, og det er i ligaen og i pokalturneringen, siger han.

Hobro er dog hårdt ramt på mandskabsfronten, hvor holdet har flere skader. Langtidsskadede profiler som Jacob Tjørnelund, Julian Kristoffersen og Edgar Babayan er i forvejen ude, og der er flere andre tvivlsspørgsmål.

- Der er 14 mand i truppen, for vi må kun have tre udskiftningsspillere. Hvis der er flere, så skal de være under 21 år. Og de spillere, der er med, det er dem, der er, siger træneren.