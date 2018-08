Kuhn: Jeg er ikke spor bekymret

FODBOLD: Tre nederlag i de første tre kampe i spidsen for Hobro IK er virkeligheden for Allan Kuhn, men Hobro-træneren har ikke problemer med at holde fast i sit gode humør.

For selv om kampene mod Vejle, FC København og Brøndby er blevet tabt, er der også positive ting at tage med.

- Jeg er ikke spor bekymret. Jeg vidste godt, at man som træner i Hobro også vil tabe nogle fodboldkampe. Senest mod Brøndby skabte vi flere målchancer end dem, og det er stærkt gået mod en modstander, der både kvalitetsmæssigt og økonomisk er et andet sted end os, konstaterer Allan Kuhn.

Søndag får Hobro en ny mulighed for at få prikket hul på pointbylden, når det gælder en udekamp mod AC Horsens.

- Jeg håber selvfølgelig, at vi kommer på tavlen nu, for det synes jeg, at vi skulle have været allerede i sidste uge. Kan vi levere en præstation som mod Brøndby, har vi rigtig gode muligheder for at få noget med fra Horsens, siger Allan Kuhn.

Opgøret mellem AC Horsens og Hobro fløjtes i gang søndag klokken 14.