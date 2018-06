Kuhn: Toft fortjener chancen

FODBOLD: Rolf Toft får i denne uge chancen for at spille sig til en ny professionel kontrakt, når han prøvetræner i Hobro. Tidligere har han spillet 23 superligakampe for AaB.

Den 25-årige angriber har - efter ophold hos Stjarnan og Vikingur på Island - hygget sig i Jyllandsserien hos Nørresundby FB. Her lavede han i foråret hele 23 mål i 11 kampe.

- Rolf havde jo mistet lidt lysten til fodbold, men han har fået selvtilliden tilbage hos Nørresundby, der har bygget ham flot op igen. Jeg synes, at han fortjener chancen for at vise sig frem på øverste hylde igen. Jeg tror på, at Rolf kan gøre et godt indtryk i den næste uges tid, men lad os se, hvad der sker, siger cheftræner Allan Kuhn.

Sportschef Jens Hammer Sørensen fortæller, at Rolf Toft har stået på observationslisten i Hobro i en del år.

- Vi forsøgte faktisk at leje ham, dengang han spillede i AaB. Han har altså noget gåpåmod og er svær at spille overfor.