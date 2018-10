Kuhn: Vi er krigere

FODBOLD: Hobro hentede tre utroligt vigtige point i bundstriden, da de slog Vejle med 1-0 på DS Arena. Hobro kom foran sent i 1. halvleg, og de formåede at holde nullet helt til slutfløjtet, selvom Vejle pressede på.

Spillet bar præg af, at det var to bundhold, der mødtes, men Allan Kuhn var især glad for at se den rette indstilling hos Hobro-spillerne.

- Vi har en fornemmelse af, at vi er krigere. Det blev jo en krig i den her bundkamp. Det blev meget nervøst. Vejle gjorde alt, hvad de kunne. De ændrede systemet og sendte alle deres finurlige, konstruktive spillere ind. Og de kom tæt på, men vi klarede den i sidste ende, siger Allan Kuhn.

Det var første gang i sæsonen, at Hobro holdt buret rent. Det glæder Allan Kuhn at se, at forsvaret er i forbedring.

- Efter den her kamp er det stadig kun 33 mål, vi har lukket ind, og det er skønt, griner han.

- Vi fik lukket dem ned på standardsituationerne. Vi havde lavet en lille smule om i vores opdækning, og det så rigtig godt ud, siger Allan Kuhn.