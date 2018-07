Kuhn: Vi skal komme med energi

HOBRO: Debuten som Hobro træner blev ingen succes for Allan Kuhn, der i første runde startede med at tabe til oprykkerne fra Vejle.

Den kamp er nu fortid, og mandag aften venter første hjemmekamp på DS Arena, og Allan Kuhn glæder sig.

- Jeg ser helt vildt meget frem til det. Bare det at skulle træne på egen bane i dag, glæder jeg mig meget til. Der er gået lang tid siden, sidst vi spillede, så vi har haft en god træningsuge, hvor vi har kunnet træne hårdt i starten af ugen, og her de sidste tre dage, har vi haft fuld fokus på FCK kampen, siger Allan Kuhn.

Åbningskampen endte ikke som håbet for de gulklædte Hobro folk, og nu venter to hårde hjemmekampe mod FCK og Brøndby. Men det bekymrer ikke Allan Kuhn.

- Brøndby er først i næste uge. Det er FCK, vi skal spille mod dem nu, og jeg føler, det er et helt fint tidspunkt, at skulle spille mod dem nu. Vi skal møde dem alle sammen på et tidspunkt alligevel, siger Allan Kuhn.

FCK har også haft en skidt start på sæsonen, hvor de rent spillemæssigt har leveret under vanligt niveau i både deres åbningskamp mod AC Horsens, og i deres kampe i Europa League.

I Hobro lejren er de også fortrøstningsfulde inden kampen, og de frygter ikke at skulle møde de københavnske løver.

- Vi er godt klar over, at vi møder et hold, der er bedre end os selv, men det er jo sket før, at de mindre gode slår de gode. Vi skal komme med en fantastisk energi og en masse gå på mod og tro på, at vi kan slå en af de store, siger cheftræneren.