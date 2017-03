AALBORG: Der er ekstra knald på farverne i den gamle idrætshal på Østre Alle i denne weekend.

For sjette år i træk arrangerer Aalborg Håndboldklub kunstudstillingen Aalborg i Farver.

I år sker det med et rekordhøjt antal udstillere. 50 kunstnere primært fra Nordjylland er der blevet plads til, men det er også det maksimale, hallen kan rumme. Arrangørerne insisterer nemlig på, at der skal være plads til, at man kan gå rundt og betragte værkerne lidt på afstand.

Aalborg i Farver fortsætter søndag. I alt forventer arrangørerne, at omkring 1200 vil gæste hallen.