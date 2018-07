Kult-burgerbar genåbner: Burgerne bliver som før i tiden

THISTED: Dieko Offord er en glad mand. Han er spændt på endelig igen at kunne åbne op for burgerbaren Wayne’s World - og så er han fuldstændigt slået bagover af den pludselige interesse for burgerbaren, der ikke har haft åbent siden 2007. Over 18.000 har på Facebook set det opslag, han lagde op for en uges tid siden, og siden da er massevis af kommentarer og likes strømmet ind.

- Jeg vidste jo godt, der var interesse for det, men jeg troede ikke, det var så vildt, siger Dieko Offord.

Han var selv ejer af burgerbaren fra 2005-2007, og inden da var han under kyndig oplæring af den sagnomspundne burgermester Wayne. Derfor lover han også, at smagen af burgerne bliver akkurat som dengang.

- Det er fuldstændigt den samme burger. Nu bliver det bare med et nyt køkken, en glad smiley og bedre åbningstider, forsikrer han.

Det hele kommer til at foregå i de selvsamme lokaler i det smalle hus på Grydetorv. Dieko Offord håber at kunne åbne inden udgangen af juli sammen med kompagnonen Selina Dissing.