10.000 gæster til rock i sommervarmen: Politiet kommer med klar opfordring

THISTED:10.000 gæster forventes i løbet af fredag og lørdag at lægge vejen forbi Thy Rock på Dyrskuepladsen i Thisted.

- Vi arbejder på højtryk i øjeblikket, men vi skal nok blive klar, siger festivalformand Hans Peter Jarl Madsen, da Nordjyske fanger ham på mobilen torsdag eftermiddag.

- Vi har haft godt vejr denne uge, og det ses på billetsalget. Vi forventer at nå op på i hvert fald 10.000 gæster, og der er jo fortsat et helt døgn at sælge i, plus de billetter, der bliver solgt ved indgangen. Så det ser slet ikke så ringe ud, sagt på godt jysk, tilføjer han.

Når så mange mennesker samles på ét sted, kræver det tæt samarbejde mellem arrangører og politi for at skabe en sikker fest for de glade gæster.

- Vi er en del af planlægningen af Thy Rock, og vi arbejder tæt sammen med festivalens arrangører. Folk skal være glade og trygge for at tage til Thy Rock, og fra festivalen starter, er vi til stede henover hele weekenden, fortæller politikommissær Frederik Sundtoft fra lokalpolitiet i Thisted.

Politiet prioriterer at være synlige på pladsen, og dermed vil ordensmagten være nem at få kontakt til, hvis man oplever noget utrygt.

- Vi vil gerne opfordre til, at folk er ordentlige og passer på hinanden. Hold øje med dem, du er sammen med, og vær sikker på, at folk omkring dig har det godt. Man har et ansvar overfor hinanden, når man tager til sådan et arrangement, og det indebærer også, at man reagerer, hvis man oplever noget, der ikke er okay, og retter henvendelse til os på pladsen eller ringer 114 , siger Frederik Sundtoft og tilføjer:

- I bedste fald kommer arrangementet til at forløbe uden for megen indblanding fra os. Det er vores forventning, at alt kan afvikles i god ro og orden, så det bliver en god oplevelse for alle.

Thy Rock-formand Hans Peter Jarl Madsen meldte torsdag, at man forventer i omegnen af 10.000 gæster på Dyrskuepladsen til årets udgave af folkefesten. Arkivfoto: Diana Holm

Dagen inden holder Thy Rock orienteringsmøde mellem de baransvarlige og politiet. Et tiltag, der skal være med til at sikre, at der heller ikke i år bliver solgt alkohol til mindreårige.

- Politiet er en samarbejdspartner, ikke en modstander. Vi går meget op i, at vi ikke sælger alkohol til unge under 18 år. Vi ved, at nogle vil forsøge at snyde os - vi skal jo huske på, hvordan vi selv var, da vi var 17 år - og derfor skal vi være opmærksomme, siger Hans Peter Jarl Madsen.

Når det kommer til de helt unge gæster, der måske indtager lidt rigeligt alkohol udenfor festivalpladsen, så har Thy Rock også fokus på dem.

- Vi har mellem 8-10 medarbejdere fra SSP, som også er en rigtig vigtig samarbejdspartner, som vil være på pladsen hele weekenden, og de kender mange af de unge mennesker, forklarer Hans Peter Jarl Madsen.

Kommer det til stærkere rusmidler end bare alkohol, så er politikken klar:

- Enhver brug af narkotika medfører bortvisning, og politiet er meget opmærksomme på det. De kender også folk fra miljøet, og vil være til stede ved indgangen.

Som vejrudsigten ser ud lige nu, bliver vejret særdeles sommerligt, når Thy Rock fredag eftermiddag bliver åbnet af Jung, og varmen er endnu en faktor, der gør, at festivaldeltagerne skal passe godt på hinanden, slutter Hans Peter Jarl Madsen.