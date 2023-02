100-årig forening kræver svar: Hvad er planen for havnen?

HANSTHOLM:Selv om foreningen i år fejrer sit 100 års jubilæum, er Hanstholm-Klitmøller socialdemokratiske Partiforening stadig klar til at blande sig i debatten.

- Og lige nu er den aktuelle situation for Hanstholm havn en god anledning til at gøre det, siger Jan Arnbjørn, partiforeningens formand, om grunden til, at foreningen nu opfordrer Thisted Kommune til hurtigst muligt at indkalde til et borgermøde med et væsentligt punkt på programmet: Hvad er der af fremadrettede, konkrete planer for at skabe ny udvikling for Hanstholm Havn.

- Der er mange ubesvarede spørgsmål som kræver svar efter at havnen nu er blevet en kommunal havn, så jeg håber, at kommunens politiske og administrative ledelse er klar til at stille op, siger Jan Arnbjørn.

Partiforeningen med i alt 30 medlemmer, fejrer sit 100 års jubilæum 12. maj.

- Det glæder vi os til, og tager samtlige medlemmer en ledsager med, så kan vi snige os op på en fest med 75-80 deltagere, siger Jan Arnbjørn og tilføjer, at et medlem har været med i mere end halvdelen af foreningens levetid.

Det er Peter Sand Mortensen, Klitmøller, som har været medlem i 53 år. På partiforeningens generalforsamling forleden blev han indstillet til et æresmedlemsskab af partiet.