100 danske og udenlandske kunstnere står i kø for at arbejde på Læsø - og ansøgningerne strømmer fortsat ind

LÆSØ:Interessen for at få lov til at bo og arbejde i Per Kirkebys og Asger Jorns tidligere kunstnerboliger på Læsø i 2022 er ikke bare stor - den er enorm. 100 kunstnere fra ind- og udland har siden marts søgt om arbejdsophold på øen i Kattegat, hvor kunstnere gennem generationer har søgt inspiration og fordybelse - og ansøgningerne strømmer fortsat ind efter tidsfristens udløb.

- Vi har været kede af, at ansøgningsfristen var så kort på kun en måned denne gang. Det er noget, vi vil gøre bedre næste gang, så kunstnere i udlandet kan nå at planlægge og bestille visum, men det har tilsyneladende ikke været en hindring for mange, siger projektleder Majbritt Løland, der de seneste måneder har taget imod spørgsmål fra kunstnere, der spørger ind til alt lige fra, om Per Kirkebys skulpturer fortsat er at finde omkring huset, til de lokale værtsgruppers rolle.

Sammen med den øvrige kunstfaglige jury i Læsø AiR har hun gennemgået de mange ansøgninger, hvoraf 80 procent kommer fra udenlandske kunstnere - nyheden om opholdene i Jorns og Kirkebys hjem har spredt sig organisk via gallerister.

- Spørgsmålene fra kunstnerne har skabt nogle spændende samtaler i juryen om projektet, og kvaliteten i ansøgningerne er virkelig høj. Mange fokuserer på Læsøs stedsspecifikke træk, både med udgangspunkt i naturen, tangen og ålegræsset, der jo også fyldte på Den Danske Pavillon på dette års Venedig Biennalen, hvor Uffe Isolotto brugte ålegræs fra Læsø i sin totalinstallation, og så er der mange, der trækker referencer til Asger Jorn og Per Kirkeby i deres måde at arbejde på, siger hun.

Lokale på Læsø har i flere år arbejdet hårdt på at få øens tangtage på Unescos verdensarvsliste over kultur- og naturarv. Da tagene i sin tid blev til, blev de bygget af kvinder, da mændene ofte var på havet.

Matriarkier og folkeminder

Læse Arts jury har nu udvalgt seks kunstnere på baggrund af motiverede ansøgninger, udstillingshistorik og kunstfaglige referencer, og i slutningen af maj ankommer de første to til øen.

Den ene er den amerikanske kunstner Rosy Keyser, der i dansk sammenhæng bl.a. er repræsenteret i samlingen på Louisiana og var med i udstillingen Twillight Zone på Kunsten i 2019. Hun er udvalgt på baggrund af sin langvarige inspiration fra både Jorn og Kirkeby i måden, hvorpå hun arbejder med sit maleri.

Under sit 12 uger lange ophold får hun følgeskab af den danske kunstner Augusta Atla, hvis værker findes på Horsens Kunstmuseum og Randers Kunstmuseum. Hun er udvalgt på baggrund af sit ønske om at fordybe sig i arbejdet med maleriet, samt sit ønske om at undersøge magt og køn i kunsthistorien, hvilket Læsø er et særligt velegnet sted for med sit unikke historiske matriarkalske/ matrilineære slægtsskabssystem, hvor ejendom og familie-tilhørsforhold arves fra mor til datter.

Hun afløses efter seks uger af den danske kunstner Ragnhild May, der skal arbejde med en kommende soloudstilling i 2023 og vil bruge opholdet til at arbejde skulpturelt i større skala samt musikalsk - med afsæt i 1800-tallets jyske folkeminder.

Per Kirkebys tidligere atelier blev bygget med henblik på også at kunne tilgodese arbejdet med store skulpturelle formater. Foto: Camilla Berner

Asger Jorns tidligere kunstnerbolig på Læsø. Foto: Tom Christoffersen

I løbet af efteråret 2022 ankommer den iranske kunstner Ashkan Sanei og de danske kunstnere Ellen Martine Heuser og Ann Linn Palm Hansen.

For at styrke de kunstneriske relationer mellem kunstnerne og den danske kunstscene vil en dansk og en udenlandsk kunstner være på ophold samtidig ved Læsø AiR. Der er taget højde for at parre dem, så de arbejder med forskellige materialer. Desuden tilbydes kunstnerne mentor- og besøgsprogrammer gennem Læsø AiRs samarbejdspartnere og andre danske kunstaktører. En lokal forankret netværksgruppe står klar til at tage imod kunstnerne og skabe netværk mellem kunstnerne og Læsø.