103-årige Lise Nørgaard får livslangt tilskud fra kunstfond

Tv-seere har de sidste 40 år kunnet lade sig henrykke over serien Matador, der følger den driftige Mads Skjerns opstigen i den søvnige provinsby Korsbæk fra 1929 til slutningen af 1940’erne.

Nu hædres kvinden bag – forfatter og journalist Lise Nørgaard – med Statens Kunstfonds hæderspris.

Lise Nørgaard, der er i juni fyldte 103 år, er en syv af kunstnere, som i år modtager hædersprisen, oplyser kunstfonden i en pressemeddelelse.

Til Berlingske fortæller Lise Nørgaard, at hun nu helst vil huskes for sin journalistik.

- Jeg er jo på kvindernes side og var så heldig at blive socialmedarbejder på Politiken på et tidspunkt, hvor ingen rigtig havde interesseret sig for, hvad der foregik på området, siger hun til avisen.

Hædersprisen gives til kunstnere, der har skabt store bidrag til de danske kunst- og kulturliv. Det kan både være inden for litteratur, film og design.

Kunstnerne kan med prise se frem til et livslangt økonomisk tilskud på op til cirka 167.000 kroner om året før skat.

Størrelsen reguleres efter modtagernes øvrige indtægter. Har de en gennemsnitlig skattepligtig indkomst på 415.000 kroner om året eller højere, modtager de ingen ydelser.

Ud over Lise Nørgaard modtager videnskabsjournalist Lone Frank, tegner Peter Madsen og designer Cecilie Manz også årets hæderspris. Det samme gør de tre billedkunstnere Finn Thybo Andersen, Ruth Campau og Kerstin Bergendal.

- Årets hædersmodtagere har sat et markant aftryk på vores samfund, siger Caroline Søeborg Ahlefeldt, leder af Statens Kunstfonds repræsentantskab, i meddelelsen.

- De udtrykker sig vildt forskelligt, men de formår på hver deres måde at sige noget om det at være menneske, siger hun.

I alt 275 kunstnere modtager Statens Kunstfonds hædersydelse. En ny kunstner kan først tildeles ydelsen, hvis en af modtagerne afgår ved døden.

