12-talspigen med et gennemsnit på 7: Fanget mellem foredrag og stand-up

Signe Molde

- Min statsminister skal ikke være en nærværende mor. Hun skal være en fraværende mor, som kun er optaget af at gøre det bedste for sit land.

- En valgvideo, der ville virke på mig, viser Mette Frederiksen sidde dybt koncentreret og læse finansloven side for side. I baggrunden falder et af hendes børn ned ad trappen, rammer stengulvet og kommer alvorligt til skade med blod over det hele. Hun nøjes med at kigge ganske kort over skulderen for så at læse videre i finansloven. Og så en tekst på skærmen: "Mette Frederiksen - alt andet end børnenes statsminister" ...

En brutal, næsten kynisk form for humor præger dele af "Hva' fanden havde du regnet med?", DR 2-værten Signe Moldes stand-up-agtige foredrag, der på mange forskellige måder handler om at give sig selv lov til at leve det uperfekte liv og ikke altid have så travlt med at skulle leve op til andres - og måske især sine egne - høje forventninger.

Henimod slutningen forestiller hun sig at ligge på dødslejet en dag og gøre status over sit liv, først på et mondænt hospice i Nordsjælland, siden mere realistisk i en seng på gangen på Glostrup Sygehus med en defekt lysstofpære blitzende ind i hovedet, mens hun iagttager en sygeplejerske, der venter på, at hun skal dø, så hun kan stjæle smykkerne, "men det skal sygeplejersken være velkommen til - for til den tid er det sikkert den eneste form for løn, de får"...

Mellem de til tider overrumplende hårde hug bliver det mest til blandede pudsigheder.

Signe Molde er ret god til at strege en helt konkret situation op og få alle de nøje forberedte detaljer med ind i fortællingen. Som når hun skal beskrive det klammeste barn, hun nogensinde har mødt, en treårig dreng med sideskilling og snot i hele ansigtet, siddende i en lille Ferrari-legebil i en varemærke-sparkedragt, mens Signe Molde tørsnakker med drengens far. Tørsnakker. Godt udtryk.

Hun gør også en del ud af at have brudt den sociale arv - ved at være den første i hendes familie, der ikke har fået en uddannelse. Og hun omtaler frejdigt sig selv som en 12-talspige med et gennemsnit på 7.

Meget i hendes foredrag er tydeligvis forberedt og omhyggeligt indøvet.

Alligevel sidder man tilbage med en fornemmelse af, at meget af det bliver ved tilløb. Måske til noget større og bedre og sjovere. Nogle af pointerne kunne godt trænge til et par ekstra gennemskrivninger for at stå skarpere - og en lille opstramning. Der er noget famlende over flere af overgangene fra forløb til forløb, som om de ikke helt er på plads. Eller som om hun lige skal tænke over, hvordan hun kommer videre.

Noget af det morsomme er ikke helt så morsomt, som det muligvis er tænkt - det har mere karakter af noget pudsigt, og det eftertænksomme forekommer heller ikke umiddelbart at stikke så dybt.

Det handler mest om at have lidt mere realistiske forventninger til tilværelsen - og til sidst er det et opgør med Piet Heins måske mest berømte gruk om at elske, mens man tør, og leve, mens man gør det: - Jeg ved ikke med jer, men i løbet af dagen er der altså rigtig mange "nuer", som man ikke har lyst til at leve i ...

Måske er Signe Molde netop fanget et sted mellem et foredrag, der ikke sætter gang i så farligt mange tanker, og så stand-up et sted mellem det til tider påtaget hårdhændede og det pusserløjerlige.

Men hva' f.... havde du regnet med? Nok bare lige lidt mere at tage med sig hjem.

Ove Nørhave

Signe Molde er ret god til at strege en helt konkret situation op med mange detaljer - men en del af det morsomme er ikke helt morsomt nok. Foto: Camilla Lundbye

Signe Molde med foredraget "Hva' fanden havde du regnet med?" på Skråen i Nordkraft i Aalborg onsdag aften. Optræder på Vendelbohus i Hjørring onsdag 22. november. Og på Skråen i Aalborg igen tirsdag 28. november.