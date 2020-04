140 mio. kr. til kriseramt kulturliv: Godt, men vi udskyder fortsat problemerne

Landets museer, teatre og spillesteder, der modtager over 50 procent af deres indtægt fra staten, kan nu også benytte sig af statens hjælpepakker og få lønkompensation og dækket faste udgifter.

Sådan lyder det fra Kulturministeriet, der derudover giver kulturinstitutioner mulighed for at få deres statslige driftstilskud udbetalt tidligere end planlagt, så de kan få penge mellem hænderne – noget der forhåbentligt kan holde dem oven vande, til Danmark igen åbner op.

Og det er godt nyt, lyder det fra nordjyske teatre og museer, men det løser ikke problemerne på sigt.

I alt vil cirka 900 kulturinstitutioner være omfattet af ordningen, herunder museer, teatre og regionale spillesteder. Beløbet, der udbetales, svarer til et kvartals driftstilskud. Ordningen forventes at tilføre 140 mio. kr. til kulturlivet. Her et øjeblik fra Et Dukkehjem på Aalborg Teater. Foto: Bent Bach

– Det er en rigtig positiv udmelding fra Kulturministeriet. Særligt muligheden for at få driftsmidler udbetalt tidligere er central for os, for likviditet er vores store udfordring, siger H.C. Gimbel, økonomi– og administrationschef på Aalborg Teater.

– Vores opgave lige nu er at bevare varerne på hylderne til efter krisen. Vi har trykket på pause nu, og er klar til at trykke på play og fortsætte derfra, hvor vi slap. Men i de måneder, vi står stille, har vi fortsat lønudgifter til 80 faste medarbejdere samt en stribe freelancere, fortæller han.

Teatret regner med at komme ud med et samlet tab på 1.5 mio. kr., hvis de åbner igen til september.

Aalborg Teater forventer at miste billetindtægter for fire mio. kr., hvis de først åbner igen til september, hvor regeringen måske åbner op for at folk kan mødes i større forsamlinger, fortæller H.C. Gimbel, økonomi– og administrationschef på Aalborg Teater. Foto: Lars Horn / Baghuset

– Det ser nogenlunde ud på den korte bane, men spørgsmålet er, hvad der sker på den lange bane, på et tidspunkt skal driftstilskuddet jo justeres tilbage, og der opstår et hul. Derudover er jeg bekymret over, at vi endnu intet har hørt om en ny rammeaftale med Kulturministeriet, siger H.C. Gimbel, der er spændt på, hvad Corona–krisen får af betydning for dén.

Håber på ekstra hjælpepakke

Den bekymring deler Lars Sennels, teaterdirektør på Vendsyssel Teater.

– Som udgangspunkt er det en rigtig positiv udmelding fra Kulturministeriet, det er jo det, vi har kæmpet for. Både fremrykningen af driftsmidler og muligheden for at udsætte betalingen af skatter og moms er rigtig godt nyt, siger Lars Sennels, der oven i det håber at se en hjælpepakke, der kompenserer for tabte udgifter på billetsalg.

– Teatre er nogen af de første, der lukkede ned, og de bliver nogen af de sidste, der får lov til at åbne op igen. Får vi lov til at åbne allerede 1. maj, har teatret mistet en mio. kr. på tabte billetindtægter, siger Lars Sennels, direktør for Vendsyssel Teater. Foto Tao Lytzen

– Over en årrække er kravet om egenindtjening steget, og det har vi forsøgt at leve op til. Af den grund bliver vi ramt ekstra hårdt nu, når vi går glip af billetindtægter og måske sponsorstøtte, og det er nu, at vi har brug for, at staten holder hånden under os, siger han.

Det kommer til at tage år

På Nordjyllands Historiske Museum undersøger museumsdirektør, Lars Chr. Nørbach, lige nu mulighederne for lønkompensation, alle kulturinstitutioners økonomi er flettet sammen på forskellige måder, og ikke alle passer ind i skabelonen.

– Man har hidtil skullet ansøge via Virk.dk, der hører under Erhvervsministeriet, og hvor man bliver vurderet ud fra en række parametre, og jeg har ikke sendt en tredjedel af mine ansatte hjem. De 20 ud af 55 ansatte er arkæologer, der er ude og grave, der er jo stadig byggeprojekter i gang, så det kan betyde, at vi ikke er berettiget, siger Lars Chr. Nørbach, der forventer at have mistet 2.5 mio. kr. på billetindtægter og i museumsbutikkerne, hvis de kan få lov til at åbne 10. maj.

Ifølge ham er museet ikke presset på likviditet pt, men som de andre frygter han scenariet for museet på længere sigt.

– Vi er jo afhængige af turister, særligt i sommermånederne. Nu er der oveni opstået debat omkring, hvorvidt Aalborg skal have krydstogtturister, alt det får betydning for os, siger direktøren, der forudser, at oplevelsesøkonomi de kommende år vil blive hårdt ramt.

Politikere må justere til løbende

Også Lasse Andersson, direktør for Kunsten og Utzon Center, er bekymret for den recession, der følger nedlukningen.

Han har sendt medarbejdere hjem på lønkompensation, men kan ikke benytte sig af de øvrige hjælpepakker, da begge steder falder udenfor ordningerne. Egenindtjeningen udover offentlige tilskud på Utzon Center og Kunsten er på henholdsvis cirka 80 procent og cirka 65 procent af omsætningen, og det tabte overstiger indtil videre ikke de påkrævede 40 til 50 procent i forhold til hjælp til faste udgifter. Begge steder taber penge hver dag, men indtil videre satser han på, at begge overlever.

Lasse Andersson, direktør for Kunsten og Utzon Center, der begge steder har restauranter uden omsætning. Foto Lars Pauli

– Jeg sover stadig om natten, og jeg er taknemmelig for, at vi finder ud af det som samfund, men jeg er stærkt bekymret for, hvad det er for en virkelighed, vi vågner op til bagefter. Siden 2013 har vi været begunstiget af, at økonomien i samfundet har været god. Min frygt går lige nu på, om de store fonde og private virksomheder fortsat har overskud til samarbejder efter dette, og om gæsterne kommer tilbage i samme omfang i løbet af 2020 og 2021, siger Lasse Andersson, der håber, at politikerne vil blive ved med at justere til undervejs efter behov.

Parterne i Kulturministeriet forhandler nu videre. Flere partier har allerede givet tilkendegivelser om, at de gerne ser en yderligere hjælpepakke til kulturinstitutioner.