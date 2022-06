16.000 billetter er solgt, og Henrik er stolt: - Vi kan ikke presse mere ud af citronen

HJØRRING:Lad os bare svinge de tørre tal op på revydisken:

Lørdag var der premiere på Hjørring Revyen, de næste uger skal der spilles 40 forestillinger, og der er solgt 16.000 billetter. Der er kun 500 billetter tilbage, før alt er udsolgt.

Umiddelbart før forestillingen fangede vi revydirektør og kapelmester Henrik Baloo Andersen i salen på Vendsyssel Teater.

Hjørring Revyen 2022 giver i alt 40 forestillinger. Foto: Thomas Petri

- Burde du ikke være hamrende nervøs nu?

- For det første bliver jeg aldrig sådan rigtig nevøs. Så længe jeg er omgivet af folk, som har den rigtige indstilling til tingene, er alt godt. Vi har knoklet helt vildt. Og nu kan vi ikke presse mere ud af citronen, og det er en god følelse, siger Henrik Baloo Andersen.

Niels Hausgaard glædede sig til revyen, men ærgrede sig lidt over, at revyerne i Danmark generelt er lidt tilbageholdende med politisk bid. Foto: Henrik Bo

Tilbage til guldalder

I for eksempel 2011, 12, 13 og 14 var der 5000 billetter tilbage omkring premieren, så meget tyder på, at Hjørring Revyen for alvor har fundet fodfæste. Og at man nu - efter nogle år, hvor der slet ikke var revy i Hjørring og senest en periode med corona - er tilbage med samme styrke som i guldalderdagene, hvor der år efter år var udsolgt.

Peter Schrøder - tidligere direktør for Vendsyssel Teater - skulle selvfølgelig også til revy. Foto: Henrik Bo

- Hjørring Revyen er blevet et af de her kulturelle fyrtårne, som strækker sig ud over hele landet. Det er jeg selvfølgelig pissestolt over. Også fordi publikum kommer fra hele landet, siger Henrik Baloo Andersen.

Holdningen er, at Hjørring står med en rigtig god revy, som også i år er anderledes end de andre revyer rundt i landet.

Traditionen tro kan revyen kombineres med spisning på Vendsyssel Teater. Foto: Henrik Bo

Har altid været speciel

- Hjørring Revyen har altid været speciel - blandt andet fordi, at vi ikke laver politiske parodier, sådan som for eksempel Cirkusrevyen gør. Samtidig har vi jo galskaben, poesien og musikken, siger Henrik Baloo Andersen.

Det er efterhånden også blevet et varemærke, at Hjørring Revyen forsøger at gå nye veje og udfordre genren.

Der er næsten udsolgt, så du skal være hurtig for at sikre dig en billet. Foto: Thomas Petri

- Det er ikke noget, jeg har indført som direktør. Det har revyen altid været kendt for helt tilbage i Thøger Olesen og Per Pallesens tid. Derfor ved publikum heller aldrig helt, hvad de får, og det synes jeg da er et stærkt brand ved revyen, siger Henrik Baloo Andersen.

Revyholdet 2022 er: Preben Kristensen, Trine Gadeberg, Kasper Le Fevre, Tomas Ambt Kofod og Rikke Buch Bendtsen.

Kapelmester er Henrik Baloo Andersen, instruktør er Michael Moritzen og Kirsten Brink er scenograf.