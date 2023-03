18.000 tikkende hjerter fester i skoven - men ét navn må de undvære

NIBE:De ca. 18.000 tikkende hjerter, som efter festivalleder Peter Møller Madsens egen optælling fester igennem i Skalskoven, når der er musikfestival på de kanter, kommer ikke til at danse og synge med på de frække gloser fra det danske raporkester Suspekt, når det går løs ved dette års Nibe Festival fra 28. juni-1. juli.

Det danske topnavn, som har været fast inventar i Nibe i mere end 10 år, forfølger i år en længe næret drøm om at fylde Parken til en koncert 15. september, og så vil gutterne fra Albertslund ikke udvande publikums trang til at høre dem ved at optræde på alle mulige danske festivalscener.

Nibe har været en hjemmebane for Suspekt i mange år, men i 2023 glimrer Albertslund-drengene ved deres fravær. Foto: Martin Damgård

Det ærgrer festivalleder Peter Møller Madsen - men ikke i meget mere end ét sekund, når han kigger ned over det fulde program for dette års festival, som blev præsenteret torsdag.

- Det er et godt, bredt program, og jeg synes, det er lykkedes at tilgodese både den yngre del og den mere modne del af vores publikum. Det appellerer til dem, der vil festen, og jeg synes vitterlig, det er et af de fester programmer, vi nogensinde har lavet, siger en snotforkølet Peter Møller Madsen midt i et hosteanfald.

Savnet af Suspekt tager han i stiv arm, selv om han gerne have reserveret en sceneplads til rapperne.

- Det er klart, at man man som dem går og leger med at fylde Parken, så skal man heller ikke være 100 andre steder, siger Peter Møller Madsen.

Et kig ned over de mange navne, der er på dette års festivalplakat, får da også hurtigt foden til at vippe.

Topnavne er danske Minds of 99, som i den liga får selskab af Onerepublic fra USA, den svenske verdensstjerne Zara Larsson og danske Lukas Graham. I laget under dem følger danske live-eksperter som Tobias Rahim og Benjamin Hav med familien, Nik & Jay, Dizzy Mizz Lissy og L.O.C.

- Programmet er heldigvis også allerede meget rost. Vi hører det tydeligt på ”gaden”, på de sociale medier, og vi kan også klart se det på vores billetsalg, som går helt forrygende, siger Peter Møller Madsen.

Nibe Festival blev afholdt første gang i 1985.