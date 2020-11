2 stjerner til Mads Steffensens nye bog: Mest løs sniksnak

BOG:Mads Steffensen: ”Ikke et ord om Preben”

Løs hyggesnak om hverdagens små og lidt større dilemmaer til formiddagskaffen hver lørdag.

Det har siden 2003 været den yderste enkle opskrift på ”Mads & Monopolet”, som (efter den bratte afsked med ”Café Hack”) er DR’s mest aflyttede radioprogram med gerne et pænt stykke over en million lyttere.

Programmet har i flere omgang kastet små citatbøger af sig.

Her er en lidt større citat- og hyggesnakke-bog - som det ikke tager meget over en halv time at stave sig igennem den.

10 af de 160 sider er blanke. Her er det muligvis meningen, at læseren/lytteren selv skal skrive kommentarer til 10 udvalgte dilemmaer, som bliver streget op i meget kort form - og som i øvrigt ikke bliver ”løst” eller kommenteret yderligere. Derfor ender de med at stå og flagre underligt uforløst.

13 sider er sat af til fotografier af flere af de faste medvirkende - og det er omtrent lige så spændende som at bladre i vildt fremmede menneskers fotoalbum.

49 sider rummer blandede, ofte korte citater af udtalelser fra programmet. Hvis der er tale om filosofi eller livsvisdom, er det den meget kortfattede af slagsen.

Flere af citaterne giver ikke rigtig nogen mening, noget er faktisk det rene sniksnak og virker mest af alt, som om de er revet ud af en større sammenhæng. Kun muntre Jan Gintberg og underfundige Anders Agger kan godt få det til trække en anelse i smilebåndet.

Resten af bogen består af en slags interview med seks af de faste medvirkende - Søren Pind, Signe Lindkvist, Helle Joof, Søren Fauli, Pernille Rosenkrantz-Theil og Nikolaj Kopernikus - der alle har fået de samme spørgsmål. Blandt andre: Hvordan forbereder du dig? Er der nogen dilemmaer, der især tænder dig? Har du fået reaktioner? Har du nogensinde oplevet at være ude i en shitstorm efter noget, du har sagt i ”Mads & Monopolet”?

Så godt som ingen forbereder sig (udover måske at geare ned på selskabelighed aftenen før - og sørge for at komme til tiden).

Det fremgår aldrig helt, hvad formålet egentlig er med bogen - er det ment som en souvenir til publikum, der har overværet et show?

Igen og igen bliver man i hvert fald bekræftet i, at ikke alt, hvad der bliver sagt (i radioen eller andre steder), nødvendigvis egner sig til at blive gengivet i forholdet 1:1 i bogform. Der er simpelt hen for lidt at komme efter.