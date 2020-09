5 anbefalinger til september i Aalborg: Elektronisk troldmand, børneteater og nyt til dine vægge

AALBORG:Mange festivaler og events blev aflyst i sommers, men kulturlivet i Aalborg ånder igen og byder på masser af spændende navne og oplevelser. Her er fem bud i september.

Clara Guldberg Ravn (f. 1992) er uddannet i Sverige og Frankrig og har siden hun blev færdiguddannet modtaget flere priser og stipendier. Hun er efter eget udsagn meget interesseret i, hvordan hun kan skabe følelser af meningsfuldhed og nærvær under sine koncerter, som publikum kan tage med sig derfra.

Udvid din horisont til OpenDays Festival

Jeg er ikke specielt velbevandret i klassisk musik, men OpenDays Festival, der finder sted hen over weekenden 11. til 13. september i Utzon Center og Nordkraft, lyder som en spændende måde at udvide sin musikalske horisont.

Festivalens ærinde er at præsentere tidens komponister og lydkunst, og mange musikere går et skridt ekstra her end til de traditionelle klassiske koncerter. Du kan blandt andet opleve den unge danske stjernemusiker, Clara Guldberg, der lader elektroniske klange akkompagnere sine blokfløjter, og violinisten Peter Bogaert fra Belgien står i spidsen for et "dream team "ensemble på otte musikere, der udover violin, viola, fløjte, bas-klarinet, basun, harpe, slagtøj og accordeon betjener en Ondes Martenot - en fransk forløber for den moderne synthezier.

Der er også de mere rendyrkede klassiske koncerter, se hele programmet for festivalen her. En dagsbillet koster 150 kr., en partoutbillet til alle tre dage 300 kr.

Værker af kunstner Simon Sebastian G. L.m der udover at lave kunst bokser. En stor del af hans arbejdsproces består i indsamling af de materialer, han bruger i værkerne, som der ikke ligger nogen plan for forud, de opstår i øjeblikket. Det handler om at droppe kontrollen..

Invester i en kunstner - og i nyt til væggene

Skulle jeg investere i kunst lige nu, ville jeg gå efter et maleri af den unge aarhusianske kunstner Simon Sebastian G. L, som jeg er sikker på, at vi kommer til at høre mere til de kommende år. Han går lige nu på kunstakademi i Paris - det vilde af dem, og så har han sin første soloudstilling her i Aalborg på VÆG - Contemporary Art Gallery i Jernbanegade i Aalborg.

Han arbejder med maleri, tryk, collage og skulptur og virker sjældent fri og frygtløs i sin tilgang. Værkerne er fulde af energi og baseret på lige dele tilfældighed, sene natteroderier i skumle miljøer, hvor han kradser plakater ned fra husmure, og en veludviklet æstetisk sans. Priserne ligger fra 4.400 til 60.000 kr. Man må også gerne bare kigge - har du børn, er jeg sikker på, at de vil føle sig meget inspireret af flere af dem.

Der er også masser af andre kunstnere at dykke ned i i Aalborgs fine gallerier, og der kan også findes værker til under 1.000 kr. De kan både ses på gallerierne og på deres hjemmesider. Spørg evt. efter prislister over mail.

Teater giver bare noget andet end film, og træner du dine børn til at nyde at tage i teatret, imens de er små, sikrer du dig ledsagere til teateroplevelser i fremtiden. Foto: Thomas Borberg/POLFOTO/arkiv

Skriv teater med ungerne i kalenderen

Min søn på fire år er vild med at komme i teatret. Han elsker den der særlige magi, der opstår, når skuespillerne står lige foran ham og reagerer på hans grin, og Teater Nordkrafts børneforestillinger er generelt af høj kvalitet med dygtige performere og fine historier. For 135 kr. per person får du lige nu tre forestillinger.

Første forestilling hedder Cirkler og er et gæstespil fra det tyske Helios Theater. Det handler om cirklerne i livet - vennecirkler, familiecirkelen, sæsonerne, solsystemet - fremført af to performere med enkle rekvisitter, dukker, sand, vand og musik.

Cirkler kan opleves fra 22. - 29. september. Se mere her.

Har du en teenager derhjemme, så skynd dig i stedet at købe billet til Polly og Stormen.

Hirtshalspigen Polly er endelig startet på gymnasiet i Hjørring, og er for første gang i sit liv blevet en del af den populære klike. Endelig begynder hun at mærke livets mange muligheder, og træder ud af skyggen af sin mors mystiske død da hun var helt lille.Tingene går dog galt, da der efter en vild bytur bliver delt nogle billeder af Polly på nettet.

En coming-of-age-fortælling om digital mobning og provins, som der må kunne danne afsæt for nogle potentielt svære og gode snakke derhjemme.

Forestillingen spiller 12. sept. - 8. okt., og billetter koster fra 100 til 205 kr. Læs mere om den her.

Sammen med spillestederne Alice og Tape i København og Aarhus fejrer Studenterhuset det dansk-tyske kulturelle venskabsår 2020 ved at bringe visionære tyske kunstnere rundt i Danmark.

Elektronisk troldmand møder mester-percussionist med seks hænder

Studenterhuset har åbnet for koncerter igen og byder på et super spændende program i efteråret. Er du til elektronisk eller persisk musik, skal du med, når Studenterhuset sammen med spillestederne Alice og Tape i København og Aarhus fejrer det dansk-tyske kulturelle venskabsår 2020 ved at bringe visionære tyske kunstnere rundt i Danmark. Her møder de ikke bare det danske publikum, men også danske musikere, da hver aften også byder på en dansk optræden.

Du kan i den forbindelse blandt andet opleve duoen YEK, der består af den tyske elektroniske troldmand Burnt Friedman og den iranske mesterpercussionist Mohammad Reza Mortazavi, der forener persisk og tysk kultur og skaber bro mellem ældgamle rytmer og futuristiske klange i et nærmest mystisk og tranceskabende møde.

Burnt Friedman har huseret på den elektroniske scene siden 80’erne med sine utrættelige udforskninger af rytmiske strukturer, traditioner og grænser.

Den iranske mesterpercussionist Mohammad Reza Mortazavi, som er bosat i Tyskland, har med sine utrolige fingerfærdigheder sat nye standarder for de persiske instrumenter, tonbak og daf, og har optrådt for dansende festivalgængere på blandt andet Global Copenhagen, Roskilde Festival og WOMAD Festival såvel som i Berliner Philharmoniker og skal efter forlydender spille, så man får indtryk af, at han ikke har to, men mindst seks hænder.

Koncerten i Aalborg foregår 17. september og koster en hundredlap. Læs mere her.

Se hvem du kan genkende fra verden og Aalborg i vinduesudstillingen skabt af Artbreak Hotel og Blixa Artzine.

Hold øje med kunsten i byrummet

Går du forbi Artbreak Hotel i Danmarksgade i Aalborg mellem 14. til 27. september, kan du opleve ROLL! - en dadaistisk vindues-video-collage.

Den 205 x 120 cm. store video-collage består af 58 animerede ansigter hentet fra bybilledet i Aalborg samt nettet. Med fokus på øjnene kommenterer den på menneskets flakkende tilstand i en konfus verden med "klimakrise, corona-pandemi, SoMe overload, overvågning, korrupte banker, degradering af kunst og kultur ... og horder af busser i Danmarksgade... fortsæt selv listen!", som arrangørerne skriver i deres omtale.

Mandag 14. sept. kl. 19 markerer de premieren på videoen med et lille arrangement i Artbreak Hotel, hvor der bliver sat lidt ord på videoen og de byder på et glas.

Flere aktører i Aalborg har i mange år arbejdet med af hente danske og udenlandske kunstnere til Aalborg for at udsmykke gaderummet. En af de seneste værker er TAIÑ MAPU / Our Land af den chilenske kunstner INTI. Den kan ses på Nørregade 31.

Nu du er ude, så læg også vejen forbi de nye gavlmalerier, der er kommet til i gadebilledet. En de nyeste er af den anerkendte chilenske kunstner INTI, der netop har færdiggjort et nyt stort gavlmaleri i Aalborg centrum, som en del af KIRK Gallery’s ’Out in the Open’ gavlmaleriprojekt.

Læs mere om gavlmalerierne på Kirk Gallery eller brug guiden på VisitAalborg.