Se billederne: 50 Cent bragte 00'erne tilbage til Aalborg

En af de værste ting, der kan ske til en stor koncert, er, hvis kunstneren ikke rigtigt gider at være der. Men lige præcis dét kan 50 Cent i hvert fald ikke klandres for, da han søndag aften gav koncert på Musikkens Plads i Aalborg.

Rapperen, der efterhånden er blevet 47 år gammel, viste gentagne gange, at han stadig kan få publikum til at rappe med og lave de rigtige fagter. Og så formåede 50 Cent at vise overskud ved at inddrage publikum flere gange.

Med storklassikere som "P.I.M.P.", "Candy Shop" og "In Da Club" fik Curtis James Jackson III publikum med, og det bragte stemningen tilbage til de glade 00'ere, hvor 50 Cent for alvor havde sin storhedstid - især i kølvandet på filmen Get Rich or Die Tryin' med ham selv i hovedrollen fra 2005.

50 Cent bevægede sig, som om han gad være i Aalborg. Med fyrværkeri og lysshow, røg og dansere formåede han at appellere til et bredt publikum - som også var mødt op - og med grafiske elementer på scenen bragte han 00'ernes storhed til Musikkens Plads.

Tusmørket sådan en smuk augustaften i Aalborg beskriver meget godt, hvor 50 Cent er i sin karriere anno 2022. Karrieren lakker mod enden, men er alligevel noget, der ikke er stoppet helt endnu.

50 Cent i Aalborg

Fire stjerner - trods alt

På trods af at 50 Cent på bedste vis gennem sin performance lavede en tidsmaskine og trak al energi tilbage, som var det taget fra hans velmagtsdage for femten-tyve år siden, var lyden desværre ikke helt på samme niveau.

En blanding af en til tider uskarp lyd, en smule mumlen fra 50 Cent under både sang og mellem numrene og for meget medvirken fra de to hype-men gav irritationsmomenter, som gav ridser i den ellers pæne lak.

Men med numre som "Window Shopper", "Many Men" og "Hustlers Ambition" - som var den bedste performance på hele aftenen - trak 50 i hvert fald denne anmelder tilbage til drengeværelset med plakaterne af rapperen hængende på væggene, lyden af hans stemme rungende ud af ghettoblasteren og det store smil helt fremme. For om man vil det eller ej, så er 50 Cent en af generationens allerstørste rappere.