Ludvig spiller vigtig rolle i ny Netflix-film

MORS:Har du set Netflix-filmen "Narvik", der handler om tyskernes angreb på den nordlige norske by Narvik under Anden Verdenskrig, så har du allerede oplevet en ny nordjysk filmstjerne - og du har sikkert ikke engang opdaget det.

7-årige Ludvig Holst fra Mors har nemlig spillet en vigtig rolle i filmen, der netop er udkommet på streamingtjenesten.

- Når man bruger børneskuespillere, så er der brug for en stand-in, som kan gå ind og filme mange af de scener, der ikke er nærbilleder. På den måde kan skuespilleren få en pause, også når der er lange ventetider mellem scenerne. Og her har Ludvig fungeret som stand-in for skuespiller Christoph Gelfert Mathiesen i rollen som Ole Tofte, fortæller Ludvigs mor, Cecilie Holst.

Ludvig Fjellstad Holst og hans far Henrik Holst fra Mors har været en del af produktionen af Netflix-filmen "Narvik", som blev filmet i det nordlige Norge i påske sidste år. Privatfoto

Det var Cecilie Fjellstad, der opdagede opslaget fra Nordisk Film, hvor de søgte en dreng med en bestemt højde og udseende, som svarede til børneskuespillerens.

- Jeg læste opslaget og så kom jeg til at kigge på Ludvig og tænkte: "Det passer da næsten nøjagtigt på ham". Så jeg kontaktede dem, og vi skulle indsende nogle billeder og noget video, siger Cecilie Holst og fortsætter:

- Jeg tænkte, at der nok ville være mange, der meldte sig, så chancen ville nok ikke være så stor. Men de vendte ret hurtigt tilbage og sagde, at det var Ludvig, de gerne ville have.

Mor Cecilie og far Henrik Holst er sammen med Ludvig og hans fire søskende lige flyttet ind på en landejendom sydøst for Vils. Men mens filmen blev skudt i påsken 2021 boede familien i Norge, og det var også her, filmen skulle skydes.

Ludvig blev klippet og sminket, så han lignede barneskuespilleren Christoph, der spillede Ole Tofte, mest muligt. Privatfoto

I tre uger rejste Ludvig sammen med sin far til det smukke, sneklædte Narvik i det nordlige Norge, hvor de begge endte med at indgå i optagelserne:

- Jeg var med, fordi der ikke var en børnepasser på filmsettet. Jeg tror, Ludvig syntes, det var hyggeligt at have mig med. Det endte faktisk også med, at jeg blev hevet ind som statist i filmen, fordi de manglede én, der kunne spille fransk officer, fortæller Henrik Holst.

Her blev Ludvig sminket og fik håret klippet i samme frisure som Christoph Gelfert Mathiesen, og de to blev iklædt helt ens kostumer.

Da Cecilie Holst spurgte, om han kunne tænke sig at lave film, var den lille skuespiller noget skeptisk. Men det viste sig, at der på filmsettet både var søde skuespillere at snakke med, og selvfølgelig masser af slik til at holde energiniveauet oppe:

- Først, da min mor sagde det, blev jeg lidt nervøs. Men det var rigtig sjovt. Alle var søde, og jeg vil rigtig gerne prøve det igen. Jeg har fået rigtig mange gode minder, siger Ludvig Holst, som også går med tanker om at starte sin egen YouTube-kanal.

Med sig hjem har han en hættetrøje med filmens titel og selvfølgelig en masse billeder, som familien kan se igennem og mindes den helt særlige oplevelse. Og selvom filmen egentlig er rettet mod en lidt ældre aldersgruppe end Ludvig, har han selvfølgelig fået lov til at se den sammen med mor og far.