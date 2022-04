7000 billetter solgt til årets Thy Rock: - Vi glæder os som små børn

THISTED:Billetsalget frem mod Thy Rock 2022 har indtil videre været en lidt stille affære. Det fortæller formand Hans Peter Jarl Madsen:

- Vi har haft det svært hidtil. Det er jo ikke fordi, vi har sprøjtet biletter ud de seneste par år, men dags dato er der solgt i alt 7000 biletter, og det er rimelig godt. Jeg er meget fortrøstningsfuld, for vi kan mærke, bare over de seneste 14 dage, at nu sker der noget.

Det er første gang siden coronaens udbrud, at thyboerne kan se frem til deres byfest. Og det sidder stadig i kroppen hos festivalens formand.

- Det har været to svære år, men nu begynder vi så småt at turde tro på, at corona er et overstået kapitel. Derfor begynder vi også nu at gå ud med noget mere markedsføring, så vi kan få skabt noget larm om, at Thy Rock er tilbage, siger han.

Det er ikke kun de kommende festivalgæster, der med forventningens sommerfugle i maven er begyndt at tælle ned til weekenden 24.-25. juni.

Hovednavnet ved årets Thy Rock er irske The Script, der senest gæstede Thisted i 2013. Arkivfoto.

- Der er god stemning, men vi er nok lidt mere spændte, end vi plejer at være. Det er næsten helt uvirkeligt at tro på, at det nu kan lykkedes efter to lige så uvirkelige år, hvor vi måtte smide håndklædet i ringen, siger han og fortsætter:

- Det er efterhånden tre år siden, vi sidst har haft det helt store set-up stillet op, så vi skal have sat gang i hele maskineriet igen. Det indebærer, at vi skal finde 1100-1200 frivillige, for uden frivillige er der ingen Thy Rock.

Årets musikprogram indeholder lidt af alt det, som Thy Rock skal kunne favne, forsikrer formanden.

- Vi har The Script, som gav en kanon koncert på Thy Rock i 2013, hvilket var et scoop udover det sædvanlige. Egentlig havde vi booket dem til 2020, men de har hele vejen igennem holdt fast i, at vi selvfølgelig skulle gennemføre, når vi kom på den anden side af corona. Det tager jeg hatten af for, siger han og fortsætter:

- Derudover har vi de lokale drenge fra Jonah Blacksmith, der hitter rigtig meget lige i tiden, og så har vi Jung, der for alvor er ved at slå deres navn fast. Dizzy Mizz Lizzy er et andet stort navn, og derudover har vi selvfølgelig velkendte Gnags, L.O.C. og Carpark North. Vi rammer bredt, ligesom vi skal.

Drew Sycamore, Hjalmer, Italobrothers, MD-Duo, Hardinger Band, Children Of The Sün, Pops, Elba, Musikskolens Fokuslinje og Søren Andersen m/ band er også at finde på årets plakat.

Derudover bliver der flere nye oplevelser på pladsen, som gæsterne kan forlyste sig med, og så bliver årets udgave af Thy Rock i øvrigt kontantløs.

- Vi glæder os som små børn. Det bliver helt mærkeligt at komme i gang igen, tilføjer Hans Peter Jarl Madsen.