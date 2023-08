82-årig hos Ung Kult: Vi føler os stadig som unge

Der står Ung Kult med store bogstaver over indgangen. Men der er bestemt ingen aldersdiskrimination til de unges område på Kulturmødet Mors. Og en af dem, som torsdag eftermiddag fandt vej til Ung Kult, var 82-årige Else Heltborg.

- Vi føler os stadig som unge, erklærede hun, der sammen med to jævnaldrende venner tog plads til en af debatterne i Teltscenen hos Ung Kult.

82-årige Else Heltborg og hendes ven Carl Johan Larsen var blandt tilhørerne til debatten i Ung Kult-teltet. Foto: Bo Lehm

- Og vi interesserer os for de unge. Det er jo dem, der skal føre det hele videre, siger hun.

Men det også de lokale deltagere i debatten, der har lokket de tre morsingboer ind til Ung Kult. Morsøs borgmester, Hans Ejner Bertelsen, skulle diskutere med bl. a. den lokale formand for Dansk Industri, Tage Odgaard Nielsen, og det lokalt opstillede folketingsmedlem Torsten Schack Pedersen (V) - samt Lise Thomsen, der er fagleder for DI Kreative Ehverv.

Plus Malte Houe, direktør i Houe Film, og for nogle år siden medstifter af Ung Kult. Han var det absolut mest ungdommelige indslag i debatten med overskriften "Kulturliv? Erhvervsliv? Samarbejde?".

- Vi er sammen om det, uanset alder. Det er vigtigt at have den ældre generation med, det er den bro vi skal bygge, sagde Malte Houe inden debatten.

De unge var at finde andre steder på Ung Kult-pladsen, da der torsdag eftermiddag blev diskuteret kulturliv, erhvervsliv og samarbejde på Teltscenen. Foto: Bo Lehm

Men det var andre steder på Ung Kult-pladsen, man på dette tidspunkt skulle finde de unge. For eksempel oppe foran teltet ved navn Netværket, hvor tre elever fra Højskolen Thy hang ud. For højskolen har valgt, at når der er Kulturmøde, så er højskolen henlagt hertil, fortæller en af de tre elever, Lukas Sjóstein.

Han synes, at han har fået meget ud af den første kulturmødedag:

- Jeg har taget meget ind af mange nye og befriende ting, som kan rykke samfundet, fortæller han.

Tre elever fra Højskolen Mors, som under Kulturmødet har henlagt undervisningen til - Kulturmødet. Fra venstre Ida Søndergaard, Theis Jensen og Lukas Sjóstein. Foto: Bo Lehm

- Folk er åbne og vil gerne fortælle om det, de laver, supplerer højskolekammeraten Theis Jensen.

En tredje af eleverne fra Højskolen Mors, Ida Søndergaard, har brugt noget af den første kulturmødedag som frivillig til Børnenes Kulturmøde nede ved fjorden.

- Jeg har været vært og hjalp børnene med at finde frem til det, de gerne ville opleve. Det har været hyggeligt, og stille og roligt, fortæller hun.