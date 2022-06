92.000 gæster i Nationalparkcenter Thy

NR. VORUPØR: Ikke færre end 92.000 besøgende har lagt vejen for Nationalparkcenter Thy i det første år, og det vel at mærke i en tid, der med efterdønninger af covid-19 har været hård for mange kulturinstitutioner.

15. juni 2021 åbnede Danmarks første nationalparkcenter dørene for besøg i Nr. Vorupør i Thy, og i august samme år var Hendes Majestæt Dronning Margrethe med til at festligholde åbningen.

Nu har Nationalparkcenter Thy - som blandt andet rummer en udstilling om nationalparkens landskabsdannelse og dyre- og plantelivet på klitheden – rundet sit første år, og det altså med meget flotte besøgstal.

Besøgstallene glæder da også Nationalpark Thys bestyrelsesformand Torben Juul-Olsen:

- Vi er meget glade for den modtagelse, vores nationalparkcenter har fået, både af de lokale thyboer og af vores mange tilrejsende gæster fra Danmark og udlandet. Vi har under hele coronaperioden kunnet se, at danskerne gerne vil ud i naturen. At de også har taget nationalparkcenteret til sig i den her grad, viser, at vi har ramt rigtigt, både med behovet for centeret og for dets beliggenhed.

Nationalparkcenter Thy er tænkt som en trædesten til naturen, der giver viden og inspiration til de besøgende, når de skal videre ud i Danmarks største vildmark.

Placeringen i klitterne ved landingspladsen i Nr. Vorupør er valgt, fordi her netop er både en indgang fra byen, der er Thys naturlige turistcentrum, og en udgang til den vilde og storslåede natur umiddelbart nord for byen.

- Vi havde estimeret med 70.000 besøgende årligt. Det har vi allerede overgået i vores første år, og det på trods af, at vi også har været nedlukket i små to måneder i perioden, forklarer Torben Juul-Olsen.

- At det har kunnet lade sig gøre, skyldes ikke mindst vores eminente frivillige værter, der hver dag står klar til at give besøgende viden og personlige tips til ture ud i naturen. Det er helt klar noget, vores gæster er glade for. Og det giver os appetit på også at holde ambitionsniveauet for Nationalparkcenter Thy højt i årene fremover.