Aalborg-bydel samler sig op efter coronaen

AALBORG ØST: Der var hverken øltelt, dyre musikalske trækplastre eller stegt flæsk med persillesovs, da Aalborg Øst lørdag igen fejrede sig efter nogle års pause. I stedet for at gribe ud efter, hvad andre byfestarrangører gør, er bydelen gået tilbage til det basale: sammenhængskraft og fællesskab.

- Back to basics, siger festdagens tovholder Magnus Kolind, der også griber til engelsk, når han skal beskrive udgangspunktet for årets festdag: less is more.

Det betyder ikke bare fravær af betalt underholdning, men også et langt mindre set-up uden eksempelvis de mange madboder, der tidligere var en del af festdagen. Her på festpladsen på Fyrkildevej er det de lokale foreninger, der byder på små aktiviteter og først og fremmest er til stede - sammen med skole, institutioner og andre. Målet er såmænd bare at mødes, snakke sammen, styrke fællesskabet og måske skabe nye relationer.

Akkurat som borgmester Thomas Kastrup-Larsen fornemmer:

- Dagen bringer folk sammen, opbygger sociale netværk. Det er supervigtigt at møde nye mennesker i bydelen, synes borgmesteren, der netop også ser dagen som en god mulighed for områdets foreninger for at vise sig frem.

Aalborg Øst dagen havde besøg af borgmester Thomas Kastrup-Larsen, der gerne ville kvittere for initiativet - og følges med kæresten Kristine Klitgaard Mikkelsen, der er skoleleder på Mellervangskolen, som havde en elevstand på festpladsen. Foto: Claus Søndberg

- Der er så mange ressourcer, foreninger og gode kræfter her, og den transformation, her er sket, er faktisk noget af det, jeg er allermest stolt over, er sket i min borgmestertid, siger borgmesteren, der ser kommunens opgave at støtte op om netop de lokale ressourcer med eksempelvis at opbygge institutioner og udbygge infrastrukturen - samt ikke mindst at drive Sundheds- og Kvarterhuset på Fyrkildevej.

Når det handler om lokale ressourcer er Lene Meldgaard, HK Star, en central figur. Hun er kontaktperson til Foreningssamarbejdet 9220, som Mr. AaB, Lynge Jacobsen var med til at etablere mellem områdets nu 10 foreninger. Hun har stået for koordineringen af foreningernes medvirken på dagen og melder om god opbakning, selv om foreningerne i Aalborg Øst også er udfordret af, at antallet af foreninger nok består, men at mange frivillige er forsvundet under coronaen.

Lene Meldgaard har forskellige bud på årsagerne - som at individuelle sportsgrene vinder frem - men ser ikke en éntydig forklaring. Derfor er der heller ikke én løsning til at genaktivere bydelens frivillige.

Også de lokale FDF'ere bød ind med invitation til fællesskab. Foto: Claus Søndberg

Alligevel er hun optimist.

- Det skal man jo være, smiler hun og forklarer, at hun blandt andet bygger sin optimisme på, at der er mange kræfter at aktivere, hvis man er opmærksom på, hvor de er, kontakter dem og giver dem plads.

I dét arbejde er Magnus Kolind en central person. Han er koordinator i Kvarterværkstedet, og har som en af sine opgaver at hjælpe med at finde og løfte fællesskaber. Eller som han siger: få folk ud af deres boliger.

Som noget relativt nyt har Kvarterværkstedet sit virke i fem dele af Aalborg, hvor det netop er en udfordring, at mange holder sig inde og for sig selv. Det indebærer ofte ensomhed og sundhedsmæssige problemer.

Samtidig med, at boderne på festpladsen har åbent, er der adgang til Trekanten, hvor der er loppemarked - og udgangspunkt for det landsdækkende "Løb mellem husene", der har trukket flest deltagere i Aalborg.

Det behager den idrætsuddannede koordinator, som ved, at fysisk sundhed er en vej til mental sundhed- og som er det overordnede mål for hans arbejde, som han ifølge Lene Meldgaard i øvrigt er fantastisk til.

Foreningssamarbejdet 9220 har ikke længere en fuldtidsansat medarbejder, sådan som man tidligere fik finansieret gennem fondsmidler. Det er der nok heller ikke behov for, vurderer Lene Meldgaard, der til gengæld er glad for den professionelle støtte, som Kvarterværkstedets koordinator giver til det lokale fællesskab.

Magnus Kolind, koordinator i Kvarterværkstedet og tovholder på dagens fest. Foto: Claus Søndberg

Magnus Kolind synes også, at hans arbejde giver rigtig god mening, og ser Aalborg Øst dagen som et billede på de kræfter, han skal finde og understøtte:

- Dagen viser, hvad Aalborg Øst kan. Vi viser hinanden, hvad vi kan i foreningerne, de kommunale tilbud, skolerne og i fællesskaberne generelt.