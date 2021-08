På en god aften er Aalborg som et lille stykke New York

AALBORG:Efter års arbejde med at få skabt et nyt levende miljø for jazz i Aalborg præsenterede lokale jazzarrangører i slutningen af juli festivalen Supernova Jazz Blast.

Her kunne folk over fire dage opleve 20 jazzkoncerter i Aalborg - fra store udenlandske navne og bigbands til jamsessions i sene nattetimer med kunstnere fra ud- og indland og masser af unge lokale musikere.

Festivalen blev arrangeret af de lokale musikforeninger JAZZ9TUS og Meutiviti i samarbejde med Huset i Hasserisgade, 1000Fryd, Center for Dansk Jazzhistorie og El Mundo, der fra 28. til 31. august lagde rammer til koncerterne, der kunne opleves til den overkommelige pris på 25 kr. pr. koncert. I forgrunden franske Musina Ebobissé på saxofon. Foto: Aske Stubkjær Madsen

I forgrunden russiske Olga Amelchenko på saxofon, bag hende gambisk-fødte Dawda Jobarteh på kora. Foto: Aske Stubkjær Madsen

Og her et lokalt indslag - saxofonisten Uffe Markussen. Foto: Aske Stubkjær Madsen

Næsten hver koncert har været udsolgt, og nye publikummer end vanligt er mødt frem, fortæller Lukas Bjørn Leer Bysted, daglig leder af Jazz9tus, der er en af arrangørerne på festivalen.

- Det har været fedt og overraskende at se både flere ældre og flere af de helt unge, end vi normalt ser. Og så har der været en del af de unge musikere fra hele landet, der har deltaget i jazzjams og er kommet hertil med venner. Vi kan ikke se, om folk er i sommerhus i Lønstrup og kommer herind, men der har været rigtig mange - også mange internationale musikere, og det er sjovt at opleve, hvordan de støder ind i hinanden her i Aalborg og taler om turnéer, de har været på sammen, siger Lukas Bjørn Leer Bysted, der glæder sig over det spring, Aalborg på få år har taget som jazzby.

Spørgsmålet, der står tilbage, er så, om jazz kan gøres til en egentlig turistattraktion.

Folk går efter særlige oplevelser

Ja, lyder det fra Jazz9tus, der mener, at miljøet har en fylde og en interesse udefra lige nu, der rummer potentiale.

- Vi kan ikke have noget hver dag i Aalborg. Men på en god dag kan vi give folk Paris- eller New York stemning til Jazz i Gaden, og vi har events, der begynder at blive kontinuerlige. Hver anden onsdag er der et event på El Mundo, en gang om måneden inviterer Jazz9tus en jazzmusiker udefra til byen, og aktivitetsniveauet i jazzarrangementer stiger også andre steder, siger Lukas Bjørn Leer Bysted, der glæder sig over, at AalborgCity bakker op om konceptet CityJazz og hjælper til med, at Jazz9tus kan give løn til de musikere, der kommer hertil.

Er aktivitetsniveauet nok til decideret at sælge Aalborg på jazz?

- Ja, det er det, hvis vi sælger det rigtigt. Jeg kan huske engang, da jeg rejste rundt i Cuba og om Havanna kunne læse, at der i ulige uger foregik koncerter et bestemt sted, jeg ikke måtte misse. Netop det vil vi gerne give turister i Aalborg. Fornemmelsen af, hvis de ikke når at komme forbi en jamsession, går de glip af noget fedt, siger Lukas Bjørn Leer Bysted, der tror, at jazz på sigt kan trække nye typer af gæster til, som vil komme til Aalborg udelukkende for jazz-oplevelser.

- Vi har allerede nu både danske og udenlandske ambassadører i de musikere, der kommer hertil og vender tilbage hertil med venner, og deres erfaringer spreder sig.

Hans vurdering bakkes op af turisme- og oplevelsesforsker, Peter Kvistgaard, der mener, at jazzmiljøet på mange måder peger ind i det, turister ønsker lige nu.

- Folk leder efter destinationer, der har noget særligt og ekstra, de kan opleve. Det gælder især indenfor musik, gastronomi, museer og kunst. Jazz vil absolut kunne give noget nyt og spændende til byen, siger Peter Kvistgaard, der ikke ser det som en ulempe, at miljøet endnu ikke har stor volumen og er bredt kendt.

- Man ser blandt andet i Berlin og andre steder i verden, at musik er drivkraften til nye ting. Hvis ambitionen er der, og man tager tidlige møder med byens planlæggere og aktører om, hvordan man kan arbejde med byens rum i forhold til jazzen, så de bliver spændende at besøge, vil man kunne åbne byen på en ny og interessant måde, man ikke har set indtil nu, siger han.

Foto: Lucas Illanes

Foto: Lucas Illanes

Late Night Jam på El Mundo efter bigbandet. Fra venstre Jenny Peitersen (deltager på jazzcamp), Olga Amelchenko, Amit Friedman fra Israel og Musina Ebobissé. I baggrunden Kenneth Dahl Knudsen. Foto: Lucas Illanes

Skab samarbejder med fyrtårnene

En af regionens vægtige aktører er Destination NORD, der også ser potentiale i et voksende jazzmiljø.

- Vi bakker absolut op om alle aktiviteter, der kan fremme interessen lokalt og i forhold til vores nationale og internationale gæster, og det er en kæmpe fornøjelse, at vi har iværksættere som Jazz9tus, der er med til at forme det helt unikke. Uden ildsjæle som Jazz9tus og de øvrige, ja så var vores destination bare én af de øvrige - jazz kan være med til at skabe den perfekte ferieoplevelse, siger Kaare Bach Toft, marketing- og kommunikationschef ved Destination Nord, der henviser til, at de gerne yder sparring, deler netværk og indrager aktører i PR og kampagner samt i deres lokale marketingskanaler som bl.a. EnjoyAalborg på Facebook og nettet.

Han ser desuden stort potentiale i samarbejder mellem mindre arrangører og veletablerede attraktive fyrtårne i byen og regionen.

- Jazz9tus kan for eksempel med fordel kobles sammen med Kunsten og Utzon Center og spille dejlig jazz, imens folk ser en spændende udstilling. På den måde kan de to oplevelser understøtte hinanden og sammen styrke muligheden for at tiltrække gæster, siger han.

Hos Jazz9tus er Lukas Bjørn Leer Bysted glad for opbakningen.

- Vi står et sted, hvor vi er i gang med at udvikle og arbejde langt mere strategisk i forhold til kundegrupper, og der kunne vi godt gøre brug af Destination Nords viden om mønstrene hos og typerne blandt de turister, der kommer hertil, samt deres mulighed for at lave omtale af det voksende miljø, siger Lukas Bjørn Leer Bysted, der dog også håber, at Destination NORD kan se værdien i jazzmiljøet i sig selv.

- Vi har faktisk forsøgt at lave samarbejder med de store fyrtårne, men det er begrænset, hvilke ressourcer de har til at agere spillesteder - både økonomisk og personalemæssigt. Til gengæld har vi en af Nordens mest stemningsfulde jazzklubber nede på El Mundo. Vi mener faktisk, at miljøet er stærkt nok til at stå som en attraktion i sig selv, så nu handler det om at gøre miljøet endnu mere kendt blandt flere.