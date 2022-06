Aalborg-influencer i komplet huskaos: Får eget TV-program

AALBORG:Først var der mus på loftet, så var der bier i væggene, og nu viser det sig, at væggene også er hule i det hus, influencer Emil Kondrup købte sammen med kæresten Lisa Maria Kongsgaard i marts.

Det var meningen, at de og parrets to børn skulle flytte ind i sommeren, men trods de nu lange udsigter til at være i hus, går de til boligkaosset med en bemærkelsesværdig portion humor, som Emil Kondrup deler med over 30.000 følgere på sin Instagram-profil.

Og nu kan du også følge med, når TV2 Nord følger boligvanviddet i et TV-program over fem afsnit, der hedder Emil Ka' Os [Kaos].

- Jeg kommer til at åbne mere op om hele situationen i samtidig at miste min faste indtægt, bo ved mine svigerforældre og nu vente tredje barn, fortæller Emil Kondrup.

Lå ikke i kortene

- Jeg har altid gerne ville underholde, men jeg havde ikke set det komme, at det skulle være i form af et boligprogram. Dem er der jo ikke nok af i forvejen, siger Emil Kondrup med et glimt i øjet.

- Men helt seriøst, så synes jeg, det er meget relevant at vise, hvordan et renoveringsprojekt også kan se ud uden et stort budget på mange millioner.

Optagelserne blev skudt i gang i fredags, og præmieren på TV-programmet ligger mellem jul og nytår, hvor familien i øvrigt går fra fire til fem. I weekenden annoncerede parret nemlig, at de venter deres tredje barn til november - og derfor er der yderligere pres på for at forvandle huset fra skrot til slot i en fart.

Kan du ikke vente med at se den proces, kan du dog stadig følge med i Emil Kondrups vilde renoveringsprojekt på Instagram.