Mads blev suget ind i miljøet: Nu har han vundet fornem pris

TVERSTED:Lørdag aften modtog guitarist Mads Jensen prisen som Årets Nordjyske Jazznavn 2022, som blev uddelt ved musikfestivalen Tversted Jazzy Days, der blev skudt i gang lørdag.

- Det er overvældende, at de har set og hørt mig - og tænkt, at jeg er værd at støtte og anerkende. Og så giver det mig en masse motivation til at fortsætte. Til at lave ny musik, siger en stolt Mads Hau Jensen, der er født og opvokset i Aalborg.

Suget ind i miljøet

Den 24-årige guitarist bor for tiden i Stockholm, hvor han er på udveksling resten af året. Derefter venter sidste semester af bacheloren på Det Jyske Musikkonservatorium i Aalborg.

På trods af sin unge alder har nordjyden allerede mange års erfaring og spiller med i et væld af bands og orkestre - fra små jazz- og bluestrioer over pop- og rockorkestre til Randers Big Band og Nordkraft Big Band.

Siden han var barn, har musikken - og i særdeleshed guitaren - draget ham.

- Der er bare noget fedt over at få lov til at spille med mine kammerater. Især i jazzsammenhæng, hvor der er et stort fokus på improvisation. Her kan man slå sig løs, siger Mads Hau Jensen, der er blevet suget ind i miljøet.

Derhjemme, i talentklassen på musikskolen, på efterskolen, på Aalborg Katedralskole, på MGK (Musikalsk Grundkursus) og på konservatoriet.

Mads Hau Jensen med sit bluesorkester The Blue Notes på Louises Plads i Aalborg. Foto: Lucas Illanes

Mads Hau Jensen fik sin første guitar, da han var tre år gammel. I dag er han konservatoriestuderende og er for tiden på udveksling i Stockholm. Foto: Lucas Illanes

Flere idéer

Med prisen følger en koncert arrangeret af Musikkens Hus i Aalborg samt 5.000 kroner. Penge, der skal bruges på forskellige projekter.

- Jeg vil gerne komponere nogle flere numre selv - og på et tidspunkt udgive et album i eget navn. Det er en af idéerne. Og så kan det være, at pengene også skal bruges på noget undervisning af nogle dygtige folk, siger nordjyden, der havde taget turen til Tversted for at modtage hæderen.

Når han kigger længere frem, er drømmene også flere.

- Jeg vil gerne lave min egen musik, men jeg vil også rigtig gerne være sideman i en masse forskellige projekter. Komme ud at spille en masse. Den rolle befinder jeg mig godt i, siger han.

- Han (Mads Hau Jensen, red.) er både en meget seriøs musiker og et dejligt legebarn, som lyser op, når man spiller noget originalt, noget sjovt eller bare noget godt, lød begrundelsen blandt andet fra saxofonist Jakob Mygind, der er medlem af priskomitéen sammen med Tversted Jazzy Days og Dansk Musiker Forbunds afdeling i Aalborg. Privatfoto

Masser på programmet

Sidste år vandt pianisten Carsten Kær prisen. I 2020 var det sangeren og guitaristen Ginne Marker, der modtog hæderen som Årets Nordjyske Jazznavn.

Tversted Jazzy Days varer til og med lørdag 22. oktober og byder på en række koncerter - blandt andet med det amerikanske jazzfusionsband Spyro Gyra, der har solgt over 10 millioner albums gennem orkestrets næsten 50-årige historie.

Mads Hau Jensen kan opleves live fredag 21. oktober, hvor han optræder med bluesbandet The Blue Notes på Café Frederiksberg i Aalborg.