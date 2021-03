Aalborg skal syde og boble hele sommeren - se her, hvad du kan glæde dig til

Skal du tilbringe sommeren i Danmark, behøver det ikke at være helt slemt. Her er en forsmag på noget af alt det, der er i vente i Aalborg.

Oplev Aalborg i 1930'erne på byens værtshuse

På historiske byvandringer kan du rejse tilbage til Aalborg som forlystelses by i 1920erne og 30erne og derefter skylle oplevelsen ned på en af byens beværtninger, imens musikere spiller musik fra tiden, du netop har færdes i. Byvandringerne er blevet til i et samarbejde mellem Nordjyllands Historiske Museum og KORMA, der står for at danne bands til lejligheden, der kan skabe soundtracket til fortællingen.

Og nu vi er i det historiske, så kan Gråbrødre Kloster se frem til flere besøg, når elevatortårnet ved Salling pakkes ind i nyt design, og klostret fremover har åbent fra kl. 8 til 20 året rundt. Derudover kommer Museet i Algade til at lave formidling med lys på museets endevæg mod Adelgade hver aften, når mørket falder på.

Derudover kan besøgende i midtbyen i løbet af sommeren og sensommeren opleve historiske aalborgensere, når Aalborg stadsarkiv lader figurerne befolke gaderne, butikker og de cafeer mv. der ønsker at deltage.

7 mio. kr. til Aalborgs kulturliv Budgetforligspartierne i Aalborg har valgt af afsætte fem mio. kr. til kulturinstitutioner og to mio. kr. til vækstlagskunstnere i en ny hjælpepakke til kulturlivet. Formålet med hjælpepakken er både at skabe liv og glæde i kommunen efter en kommende genåbning af samfundet, samt at understøtte nogle af de institutioner og aktører, der har været særligt hårdt ramt af restriktionerne. De har her budt ind med nye koncepter. Der er ikke meldt datoer ud for alle events, men kommunen sætter gang i en markedsføringsplan forinden. Der er desuden oprettet en pulje på en halv mio. kr., som både offentlige og private kan søge til at aktiviteter og oplevelser for børn og unge, i særlig grad dem i alderen 10-15 år. Derudover er der afsat 325.000 kr., der giver musikpuljen mulighed for at tildele arbejdslegater til musikere eller fuldfinansiere de bedste projekter. VIS MERE

Tag til Nibe Festival hele sommeren

Nibe Festival ser ikke en nedskaleret fest i skoven for sig, så får de ikke lov at afvikle festivalen som normalt, har de også en plan B klar. I den holder de sig til den planlagte festivaluge, men flytter koncerterne ud af festivalområdet til set-ups, der kan skaleres op ned alt efter, om de må samle 500 eller 5.000 mennesker. Hver dag får hver sin musikalske profil.

Aalborgs gader skal summe af musik, kunst og liv hele sommeren og efteråret, så snart flere må forsamles. Her performancekunstner Sandro Masai. Foto: Bente Poder

Lav skumskulpturer som Bjarke Ingels

For at trække folk til Kunsten i sommervarmen, præsenterer de en gigantisk skumworkshop, hvor en skumkanon fylder museets park og lokaliteter rundt i Aalborg med skumskulpturer hen over sommeren. En SKUM-installationen tegnet af Bjarke Ingels Group kommer til at stå som vartegn i Kunstens park og bliver lyst op om aftenen

Derudover kan du tage en svævebane fra Aalborgtårnet til Kunstens park i samarbejde med Idrætsmødet, opleve performances i byrummet og tage til talks på Kunsten eller Salling Rooftop. Også Utzon Center byder på talks, workshops og udstillinger i byen.

Diriger et symfoniorkester

Er du til klassisk musik, skal du glæde dig til den virtual reality installation, som Musikkens Hus og Aalborg Symfoniorkester står bag. Her kan du opleve, hvordan det føles at være en del af et kæmpe orkester, dirigere og spille sammen med nogle af verdens bedste symfoniske musikere.

Trænger du bare til at opleve den klassiske musik live, kan du tage til 10 koncerter med kammermusik i Den Gamle Rådhussal i Nørresundby i sensommeren.

Det er ikke kun i midtbyen, at aktivitetsniveauet stiger. Halkær Kro vil i løbet af 2021 arrangere friluftsture i og omkring Halkær. Foto: Bent Bach

Indtag den åbne scene i Kildeparken

Der bliver sandsynligvis ikke Aalborg Karneval, som vi kender det i år, men Karneval kommer til at stå bag en iscenesættelse af Kildeparken med et permanent set up hele sommeren. Det skal danne ramme om børne- og familiearrangementer og minifestivaler målrettet studer ende samt kulturinstitutioner eller foreninger i byen, der har brug for en scene.

Sammen med Aalborg Kommunes Kunstfond inviterer Karneval desuden professionelle kunstnere bosiddende i Aalborg Kommune til at lave performance, happenings, maleri, installationer, keramik, grafik og glaskunst, som du kan støde på i byen i din dagligdag.

Teatret kommer til dig

Kommunens 4–6-årige kan godt glæde sig til efteråret, hvor teater Nordkraft tager på turné med "Der var Engang" til børnehaver. Senere opføres stykket på teatret for de institutioner og familier, som ønsker at komme derind.

Børnehaver i hele kommunen kan se frem til både teater og workshops. Foto: Thomas Borberg/POLFOTO

Det Hem'lige Teater arbejder desuden lige nu sammen med Musicaliber om musikforestilling, hvor de eksperimenterer med andre musikgenrer end ved traditionelle musicals, blandt andet gammel nordisk lyd med et elektronisk spin. Musikforestillingen skal involvere talenter i teatermiljøer og musikstuderende.

Koncerter hver dag - hele efteråret

Efter måneder med udsættelser og aflyste koncerter kan du se frem til et tætpakket efterår, når Studenterhuset og Huset i Hasserisgade skruer op for aktivitetsniveauet.

På Huset i Hasserisgade har de sat sig for at lave så mange koncerter og aktiviteter som muligt hver dag på Huset og rundt i byen, som det lader sig gøre, for at skabe liv i byen, aktivitet i kulturlivet og genetablere publikum og gæsters tilknytning til live musikken og byens kultursteder.

Derudover kommer du i langt højere grad til at opleve musik til torvedage, byfester, festivaler og aktiviteter nede ved havnen. KORMA omdanner en ladvogn til en mobil scene, udstyret med et lydanlæg, backline og generator, der kan fragte upcoming musikere nemt rundt og spille koncerter.

Tag til kæmpe høstfest med Skråen

Sammen med andre i Nordkraft byder Skråen fra 15. til 30. oktober på en stor høstfest i Kedelhallen med halmballer, træer der smider bladene, mos, græskar osv. Kort tid efter følger de op med en halloweenfest med masser af uhygge og skeletter. Under hele efterårsfejringen bliver der mulighed for at købe græskarsuppe og vildtmenu, lave græskarmænd, se midnatsfilm, små koncerter og shows.

Ny festival på vej

En helt ny byfestival ser til efteråret dagens lys. Vækstlagsfestivalen er tænkt som en blivende event, og i år bliver teståret. Festivalen skal over otte dage vise, hvad Aalborgs vækst- og talentlag har at byde på inden for kunst, ord, film, teater, dans, musik mv. Det er de lokale kunstnerne selv, der kommer til at skabe festivalen med scener, kunstner-camps og aktiviteter med både lokale, nationale og internationale kunstnere.

Way up North Festivalen for lokale talenter vender stærkt tilbage til efteråret. Her bandet Via Mala. Foto: Peter Broen

I forbindelse med den kan du også se frem til Way Up North Festivalen, der har været platform for lokale talenter siden 2005, og som blev aflyst hele to gange i 2020. Udover at den nu bliver ombooket, sætter Studenterhuset i samme stund endnu mere fokus på den lokale talentmasse ved at følge op med koncerter på Gammeltorv og muligvis også det nye torv ved Budolfi.

Her præsenterer de større etablerede musikere med rødder i Nordjylland, og giver de mindre bands chancen for at varme op. Koncerterne bliver koblet sammen med udsmykning og installationer på torvet.

12 kunstnere med plads på kommunens kunstnerværksteder inviteres hen over sommeren / efteråret til at udstille i Kunsthal Nords professionelle rammer. De kobles sammen med en etableret kurator, der tematiserer og kuraterer udstillingen. Her kunstner Tommas Jørgensen i et af kunstnerværkstederne på Skydebanevej.

Litteraturen kommer ud til dig

Mange har savnet adgangen til bøger, men nu får du tifold igen, når lokalbiblioteker og bogbusser kører ud til forsamlingshuse, skoler, dagtilbud eller idrætshaller. Her laver de kreative workshops med kunstnere og forfattere, koncert og dans for de mindste, tegneworkshops eller iværksætter lokale tegneklubber.

Også litteraturfestivalen Ordkraft vender tilbage. 18. september holder de en en-dags-festival i Nordkraft. Udover festivalen i september laver de en optakt i form af forfatterarrangementer i forsamlingshuse, og så kan du møde Ordkraft på udvalgte dage på gader, torve og caféer. Her kan du høre Ordkraft Skriveskole elever læse op af egne nye værker, samtaler med forfattere fra det lokale vækstlag, deltage i workshop med Blackout Poetry, tage til litteraturbanko, litteraturyoga, opleve musikere og forfattere i et tværæstetiske samarbejder og meget mere.

1000Fryd fylder 40 år i den anledning inviterer de alle interesserede indenfor i en 40 dages lang fest, hvor de byder på både minifestival og inviterer ind i hverdagen med folkekøkken, yoga, filmaftener, bogklubber eller som her - strikkeklubber. Foto: Lasse Sand

Fejr 1000fryds 40 års dag

Foreningen bag 1000Fryd fyldte 40 år under coronakrisen, og i den anledning afholder de en 40 dage lang fest, hvor du får præsenteret alt det, 1000Fryd står for og har stået for gennem årene, herunder koncerter, folkekøkken, yoga, filmaftener, Art Room-events, rundture, mandagsmøder, bogklubber, blast from the past og en masse andet. Det hele afsluttes med en minifestival.