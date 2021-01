Aalborg Teater politianmelder stort svindelangreb

AALBORG:Aalborg Teaters premiere lørdag med livestreaming af en teaterforestilling - Herman Bangs "Tine" - blev en stor succes.

I gennemsnit så omkring 14.000 med, skønner teatret - og anmeldere var begejstrede.

Men samtidig blev Aalborg Teater udsat for et massivt svindelforsøg, hvor der på teatrets Facebook-side blev lagt næsten 2000 kommentarer op, der linkede til falske websider. Websider, hvor man skulle lokkes til afgive betalingskort-oplysninger for at se forestillingen - såkaldt "phishing" .

Fupsiderne var kopier af Aalborg Teaters webside, men betalte man, kom man ikke til at se teaterforestillingen.

Den blev kun vist på Aalborg Teaters webside www.alborgteater.dk og via videostreaming-tjenesten vimeo.com. Og det var gratis at se med.

1800 fup-opslag

Svindelangrebet var omfattende. De omkring 1800 "phishing-opslag" på teatrets Facebook-side begyndte for alvor at dukke op halvanden time før livestreamingen af teaterforestillingen begyndte lørdag aften. Og de mange opslag kom fra over 100 falske Facebook-profiler.

- Vi har aldrig oplevet noget lignende, fortæller PR-chef Thomas Villefrance fra Aalborg Teater.

Nu melder teatret sagen til politiet, og samtidig vil man prøve at undgå et lignende svindelangreb ved næste livestreaming af en teaterforestilling, som finder sted på lørdag 30. januar, også kl. 19.

Det er forestillingen "De skønne dage i Aranjurez".

- Denne gang er vi på forkant og styrker beredskabet, siger Thomas Villefrance.

Han ved ikke, hvor mange, der lørdag blev snydt til at opgive betalingskort-oplysninger ved svindelangrebet på Aalborg Teaters Facebook-side i lørdags, men i hvert fald et par personer. Blev man snydt, skal man straks kontakte sit pengeinstitut.

Læs også: Aalborg Teater livestreamer Herman Bang-klassiker