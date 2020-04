Aalborg, Thisted og Frederikshavn beholder regionale spillesteder: ”Nu kan vi hente projekterne op af skuffen”

Der har været helt lukkede skotter. Først kl. 12 - samtidig med resten af landet, fik landets spillesteder besked om, hvorvidt deres ansøgninger om at blive regionalt spillested bar frugt. I Nordjylland kunne alle ansøgere dog sænke skuldrene og puste ud.

Statens Kunstfond har peget på Studenterhuset i Aalborg, Spillestedet Thy i Thisted og Det Musiske Hus i Frederikshavn som regionale spillesteder i Nordjylland.

Det Musiske Hus får således 1.150.000 kr., Studenterhuset får 1.750.000 kr., og Spillestedet i Thy 1 mio. kr. årligt over de næste fire år - alle stort set det samme som sidste år.

For Studenterhuset i Aalborg, der har været regionalt spillested siden år 2000, vækker beskeden stor lettelse.

Studenterhuset har ikke kunnet søge nogen af statens hjælpepakker, men Statens Kunstfond meldte i sidste uge ud, at de fortsat udbetaler støtte til regionale spillesteder, selv om stederne ikke kan afholde planlagte koncerter. På billedet Mads Mulvad, kunstnerisk leder.

- Udpegelsen betyder, at vi nu kan planlægge, se fremad, og forsætte det arbejde, vi har lavet med specielt det nordjyske vækstlag og med de smalle ikke-kommercielle genrer. Og vi kan begynde at kigge på nogle af de mange projekter, der er blevet parkeret i skuffen, fortæller kunstnerisk leder Mads Mulvad.

Ventetiden på beskeden har ikke været uden spænding, trods gode evalueringer fra kunstfonden de seneste år.

- Det er et nyt udvalg fra gang til gang, der ser på ansøgningerne, og det gør det usikkert, nogle vil gerne sætte deres eget præg. Og det nuværende udvalg havde meldt ud, at de ville se noget andet end standardansøgninger, og at banen lå meget åben, fortæller Mads Mulvad, der havde lagt vægt på en række nye tiltag i Studenterhusets ansøgning.

Måske nyt spillested på vej på Mors

Også på Spillestedet Thy vækker det stor glæde, at de kan beholde samme støttestørrelse som de seneste fire år, fortæller Ove Hegnhøj, formand for bestyrelsen.

- Det betyder, at vi kan fortsætte vores aktivitetsniveau. Spillestedet blev til på initiativ af en gruppe enkeltstående musikforeninger, og tilskuddet har betydet, at vi har kunnet udvikle det og få det etableret. Vi har fået rigtig gode evalueringer fra Statens Kunstfond undervejs, fortæller Ove Hegnhøj, der selv er formand for en jazzklub.

Af nye initiativer har de blandt andet arbejdet på at skabe flere koncerter på tværs af genrer samt på at skabe endnu flere events rundt om i byrummene på egnen.

- Jeg kunne også godt tænke mig at udvikle flere tilbud til morsingboer, det er meget sporadisk, hvad de har der. Måske vil vi om et par år se et spillested, der hedder Thy Mors, siger han.

Spillestedet Thy har igennem årene arbejdet for mere og bredere kultur på spillestedet samt på at få vækstlaget med. Foto: Peter Mørk

”Super vigtigt for Vendsyssel”

I Frederikshavn har støtten stor betydning, fortæller Jens Ole Hvid Amstrup, musik- og udviklingschef, der er glad for kunstfondens opbakning i nu fjerde omgang.

- Det er en super vigtig beslutning for Vendsyssel. Støtten har betydet, at vi har kunnet præsentere musik, der ellers ikke ville være kommet til landsdelen, og at vi har kunnet have en talentsatsning som Lydkanten for unge nordjyske sangskrivere og artister, hvoraf flere i dag har vundet konkurrencer og er blevet signet af pladeselskaber, siger Jens Ole Hvid Amstrup.

I alt 26 spillesteder har ansøgt om at være regionale spillesteder i perioden 2021-2024. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik har udpeget 19 ansøgere og givet afslag til syv.

Randers røg således af igen efter en enkelt periode, og også Jazzhus Montmartre og Loppen i København fik nej.

Tilskuddene fra Statens Kunstfond tilsvares typisk af lignende årlige beløb fra hver af spillestedernes kommuner.