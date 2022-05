Aalborgs gavlmalerier forfalder: - Vi kan ikke klare fornyelsen alene

AALBORG:I løbet af de seneste ti år er der sket meget i Aalborg. Det gælder for kultur- og erhvervsliv, samt for hele byudviklingen, som har gennemgået en mindre renæssance i perioden.

I 2019 var Aalborg sågar på listen over de 52 steder, man ifølge mediet New York Times bør besøge, hvis man får muligheden.

Men nu risikerer én af de helt store turistattraktioner at miste glansen.

For trenden med gavlmalerierne, der har sat Aalborg på land- og verdenskortet, og som i Jyllandsposten gav den nordjyske hovedstad titel af "Danmarks Street Art Hovedstad", kan forsvinde med tiden, medmindre der findes midler til at opføre nye værker, når de gamle falmer.

Det fortæller Lene Kirk, der er indehaver af KIRK Gallery, som i dag arbejder med etableringen og istandsættelse af Aalborgs Gavlmalerier.

- Situationen er den, at projektet efterhånden har otte år på bagen. Og det er jo ikke anderledes, end når man maler sit hus - det holder ikke for altid. Det betyder, at de begynder at se rigtig trælse ud mange steder rundt omkring i byen, og hvis ikke vi gør noget ved det, så får vi jo en by fyldt med grimme, afskallede gavlmalerier. Det synes vi, vil være fantastisk synd, og vi risikerer, at miste byens nye status som Street Art Hovedstad.

Værket "A Trip in Time" af de to franske brødre RATUR og SCKARO er udført på en af de gavle, der kunne trænge til en kærlig hånd. Værket kan ses på Danmarksgade 29 i Aalborg. Foto: Lars Pauli

Et råb om hjælp

Ifølge Lene Kirk skal der findes midler udefra til istandsættelse af gavlene samt opførelsen af nye, hvis man ønsker at bibeholde titlen som Danmarks Street Art Hovedstad.

- Det er ekstremt vigtigt, fordi gavlmalerierne igen har sat Aalborg på landkortet. Lige pludselig bliver vi udnævnt som "Danmarks Street Art Hovedstad". Men det er ikke kun i Danmark. Vi har lige pludselig fået hele verdens øjne på. Det er simpelthen nogle af de allerbedste kunstnere i verden, der står bag, fortæller hun.

Derfor har den amerikanske TV-kanal National Geographic netop også rettet henvendelse til Lene Kirk, og et dokumentarprogram er på vej på kanalen om Aalborgs gavlmalerier.

Efter godt otte år kan det ses på byens gavlmalerier, at de ikke er lavet i går. Foto: Lars Pauli

Men for at kunne male et nyt maleri på en gavl, er man nødt til først at istandsætte gavlene for derefter at få en kunstner til at opføre et nyt værk.

Og det koster penge.

Penge, som KIRK Gallery i dag selv rejser med begrænset hjælp fra kommunen.

- Vi søger kommunen om midler hvert år, og vi får måske 20.000 hvert andet år. Det er jo stort set ingenting, når et gavlmaleri koster 100.000, siger hun og fortsætter:

- Derfor vil vi gerne prøve at råbe lidt op, for vi ved, hvor meget borgere og også erhvervsliv sætter pris på værkerne. Det er simpelthen et råb om hjælp.

Gavlmaleriet her er et eksempel på, at vind og vejr over tid har ødelagt gavlen, men det koster, at få en murer til at istandsætte gavlen, inden en kunstner kan opføre et nyt værk på gavlen. Foto: Lars Pauli

En top 3 seværdighed

Og det er ikke kun Jyllandsposten og Lene Kirk, der mener, at Aalborgs Gavlmalerier og Street Art er noget enhver, der besøger byen, bør se.

Tonny Skovsted Thorup, der er direktør for Enjoy Nordjylland, fortæller, at gavlmalerier er en stor turistattraktion for både de danske og udenlandske turister, som Enjoy Nordjylland henvender sig til i deres kampagner.

Hos Enjoy Nordjylland oplever de, Aalborgs Gavlmalerier som en meget efterspurgt seværdighed, fortæller Direktør hos Enjoy Nordjylland, Tonny Skovsted Thorup. Foto: Lars Horn / Baghuset Lars Horn / Baghuset

- Vi bruger gavlmalerierne i stort set alt, hvad vi foretager os, omkring Aalborg. Når man skal sælge en by som Aalborg, så handler det jo ofte om at finde noget, der er helt specielt. Noget, der ikke findes andre steder. Der må man bare sige, at gavlmalerierne er et særligt karakteristika ved Aalborg, siger Tonny Skovsted Thorup.

Derfor kan man også finde gavlmalerierne under punktet "top seværdigheder" på Enjoy Nordjyllands hjemmeside.

Til spørgsmålet om, hvor højt på listen af seværdigheder gavlmalerierne befinder sig, er svaret fra Enjoy Nordjylland-direktøren tydeligt:

- Helt i top. Det afhænger selvfølgelig af målgruppen, og hvis vi henvender os til børnefamilierne, er det nok Aalborg Zoologiske Have, der vinder. Men hvis det er den målgruppe, der går mere efter at komme på weekendtur til en storby, og som måske er både kunst- og gastro-interesseret, så er det nummer ét.

Men uanset målgruppe er gavlmalerierne ifølge Tonny Skovsted Thorup altid i top 3.

Da gavlmalerierne startede op i Aalborg for 8-9 år siden, var der mange forskellige aktører i gang. Bl.a. Murmal, Weeart, Galerie Wolfsen og KIRK Gallery. I dag er det kun KIRK Gallery/Out in the Open, der står for at opføre gavl-kunsten. Foto: Lars Pauli

Kan ikke blot males op

Det koster cirka 100.000 kr. at opføre et gavlmaleri, fortæller Lene Kirk. Dertil kommer penge til istandsættelse af gavlene.

Problemet med Street Art-malerierne er, at det er et kunstværk, og at man derfor ikke blot kan male værkerne over og rette i dem. Og dog.

Man er nødt til at vente, til vind og vejrforhold med tiden afskaller gavlmalerierne, før man kan erstatte det med nye værker.

- Det kan være lidt svært for folk at forstå, at man ikke bare kan vedligeholde dem. Èn ting er, at det kræver penge, en anden ting er, at det jo kun er kunstneren selv, der kan male på sit maleri, fortæller Lene Kirk og uddyber:

- Vi får ikke en højere grad af samtidskunst end Street Art, fordi det tager temperaturen på vores samfund her og nu. Så går det til, og så kommer der noget nyt. Det er en del af præmissen for at lave Street Art.

Og det er man indforstået med, hvis man er Street Art-kunstner?

- Ja, det er man. For kunstnerne er det allervigtigste, at gavlmaleriet er et udtryk for noget, der har betydning for de mennesker, der bor her - her og nu. Derfor er gavlmalerierne ofte et udtryk for noget, der sker i Aalborg eller omegn, og ligesom byen fornyr sig, gør gavlmalerierne også.

Her kan du se et udsnit af de flotte gavlmalerier, der pryder eller har prydet Aalborgs gavle i tidens løb:

Gavlmalerier i Aalborg