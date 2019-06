Årets bedste tegneserie er nordjysk

Pingprisen er blevet uddelt siden 2011 og hæderen for årets bedste danske tegneserie gik til Rune Rybergs "Death Save". NORDJYSKEs anmelder var også glad for tegneserien og gav fem stjerner.

Dommerkomiteen begrunder det således:

”Rune Rybergs ”Death Save” vinder Pingprisen for Bedste danske tegneserie 2019 i kraft af en stilsikker, fuldendt syntese af det gamle og det ny, det sikre og det sære. I et farverigt, udsyret 90’er-København befolket af antropomorfe dyr følg er vi flipperkammerarterne Rick & Bass i forsøget på at ’blive til noget’ og på for alt i verden at undgå kedsomheden.

Det er en vild, sorgløs ungdomshistorie fortalt med stor energi, indlevelse og nostalgi. Men under overfladen lurer også ungdommens svære livsvalg og et højspændt psykologisk mørke, som kaster dybere eksistentielle skygger over fortællingen.”

