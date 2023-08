Ægtepar giver slip på livsværket: Verdenskendt festival flytter til Thy

Efter snart 18 år og mere end 10.000 besøgende om året har Christel & Jørgen Seyfarth besluttet at videregive deres livsprojekt til Lotte Littau Kjærgaard, direktør i Creativ Company.

Christel & Jørgen Seyfarth stiftede i sin tid Nordby Wooldays Fanø by Fanø Strikkefestival. En festival, som hvert år har trukket mange tusinde personer fra både ind- og udland til Fanø.

Men fra 2024 vil festivalen ikke længere befinde sig på den lille ø i Vadehavet. Det fortæller de i en pressemeddelelse.

Den veletablerede strikkefestival flytter nemlig og skifter navn til Hurup Wooldays Thy.

- Jeg glæder mig meget til at lancere strikkefestivalen i nye rammer og med de særlige natur- og kulturoplevelser, som Thy er så kendt for, men med det samme høje kvalitetsniveau, som mange strikkeglade mennesker forbinder festivalen på Fanø med, fortæller Lotte Littau Kjærgaard i pressemeddelelsen.

Fokus på kvalitet og lokalområdet

Lottes opskrift på at genskabe succesen i Thy kommer blandt andet til at indeholde professionelle undervisere og foredragsholdere, et højt strikkefagligt niveau og relevante boder. Mulighederne er mange og ideerne står i kø for, hvordan festivalgæsterne kan få en oplevelse ud over det sædvanlige.

- Min ambition og drøm er at skabe så god en strikkefestival, at strikke- og garnentusiaster vil vende tilbage til Hurup år efter år. Det skal være en tilbagevendende begivenhed, hvor lokal forankring i Hurup Thy og engagement går hånd i hånd med kreativitet, højt humør og mange forskellige bundlinjer, fortæller Lotte Littau Kjærgaard.

Festivalen og de mange besøgende vil forhåbentligt have den samme effekt i Thy som på Fanø:

- Fanø Strikkefestival har været med til at sætte Fanø på landkortet. Jeg håber, vi kan gøre det samme i Thy. Jeg har allerede været i tæt dialog med flere af de lokale og et frivilligt netværk er afgørende for, at festivalen bliver en succes, siger hun

Fra en nationalpark til en anden

Området har været en vigtig overvejelse for stifterne af festivalen Christel og Jørgen Seyfarth. De var derfor ikke i tvivl, da Lotte Littau Kjærgaard kontaktede dem.

- Lotte er ikke den eneste, der har spurgt til muligheden for at videreføre festivalen, men vi synes, det er den helt rigtige løsning med Lotte og Hurup Thy. Nu flytter festivalen fra en nationalpark til en anden nationalpark, og den er stadig tæt til Vesterhavet, der er højt til himlen og fantastiske muligheder for kulturelle oplevelser. Vi føler, at Lotte er 100 procent tro mod det koncept, som festivalen er født ind i, siger Christel Seyfarth.

Strikkefestivalen holdes sidste gang på Fanø den 14.-17. september i år. I september 2024 mødes strikke-entusiasterne i Hurup Thy.