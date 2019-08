Ægtepar skænker Kunsten 55 værker

AALBORG: Michael Kvium, Julie Nord, Cathrine Raben Davidsen og John Kørner.

Det er blot nogle af de kunstnere, som står bag 55 nye værker i Kunstens samling.

Værkerne er skænket af ægteparret Margit og Jens Haven Christiansen fra Randers.

Da parret, der tidligere har boet i Hjørring, er faldet pladask for Kunsten, fik direktør Gitte Ørskou ét af de telefonopkald, som man må knibe sig i armen over: Hun blev inviteret til Randers, hvor hun kunne vælge frit fra ægteparrets samling, som er skabt gennem fire årtier.

- Det er fantastisk generøst af Margit og Jens at give os og alle vores gæster så stor en gave. De har virkelig haft fingeren på pulsen i forhold til dansk samtidskunst, og vi kan nu supplere samlingen dels med nye, interessante kunstnere og dels kunstnere, som i forvejen er repræsenteret på Kunsten, men hvor de nye værker har givet os mulighed for at lukke nogle huller i samlingen, siger hun.

Udover de 55 værker har Kunsten med støtte fra Ny Carlsbergfonden erhvervet sig tre værker, ét af Julie Nord og to af Sophia Kalkau. De to værker af Kalkau har netop været udstillet på Kunsten, mens Nords værk indgår i udstillingen Let's Talk.

De 55 nye værker bliver løbende udstillet, og der er planlagt en samlet præsentation af alle værkerne i 2020.