Aflyser for tredje år i træk: Stor Aalborg-festival på kanten af konkurs

AALBORG: Aflyst i 2021. Aflyst i 2022. Aflyst i 2023.

Der var lagt op til en massiv musikfest i Gigantium til januar med 18 internationale artister på plakaten og et sceneshow, der aldrig var set i samme skala til en elektronisk musikfestival på dansk grund.

Men heller ikke i 2023 bliver Aairport Festival til noget.

Danmarks største festival inden for den elektroniske genre er nemlig aflyst for tredje år i træk. I 2021 og 2022 var det coronarestriktionerne, der spændte ben, og denne gang er det virussens økonomiske efterdønninger og de stigende priser, der er udslagsgivende.

Det forklarer festivalens administrerende direktør, Kresten Thomsen, der også er ophavsmanden til projektet, som blev afholdt for første gang tilbage i januar 2020.

- Det var det værst tænkelige tidspunkt at starte noget nyt op i kulturbranchen. For så kom coronaen, og nu sparer folk, hvor de kan. Hjælpepakkerne har ikke været gode nok. Den generelle opbakning til kulturlivet har ikke været god nok, siger Kresten Thomsen og tilføjer, at festivalen har været nødsaget til at låne omkring tre millioner kroner under coronanedlukningerne - bare for at kunne overleve.

Kresten Thomsen står i spidsen for Aairport Festival, der - måske - må kaste håndklædet i ringen efter tre aflysninger i træk. Arkivfoto: Lars Pauli

Risikerer lukning

Billetsalget til 2023-udgaven har også været særdeles sløjt, og det kan betyde, at festivalen i sidste ende må lukke og slukke.

- Firmaet er ikke gået konkurs, men det er et af de mulige scenarier. Vi kæmper for overlevelse, men det kræver svære forhandlinger med vores interessenter, så det er for tidligt at sige, hvor det ender, siger Kresten Thomsen.

Han oplyser, at man - hvis man har købt billet til Aairport Festival 2023 - i begyndelsen af det nye år vil modtage en mail med informationer om tilbagebetaling.

Men han kan ikke garantere, at man ser sine penge igen, hvis man har købt billet.

- Det er selvfølgelig målet, at alle får deres penge tilbage. Men vi har betalt virkelig mange dyre regninger til artisterne, så jeg kan ikke garantere det. Men det er det, vi arbejder på, siger Kresten Thomsen.

Hvis det skulle ende med en konkurs, har han et håb.

- Det er den største elektroniske musikbegivenhed i Danmark, så jeg håber, at der er nogen, der griber stafetten, hvis det bliver aktuelt, siger han.