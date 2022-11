Alive Festival løfter sløret for de første navne: Lokale bands iblandt

THISTED: Alive Festival har tirsdag offentliggjort de første fire navne til plakaten for festivalen 2023.

De fire navne er kendetegnende det, der ligger bag intentionen med Alive Festivals musikprogram: At give publikum store musikoplevelser i form af upcoming navne og bands, der har en tilknytning til Thy.

Det forklarer Nicolai Demuth, kunstnerisk ansvarlig i Alive Festival:

- Vi er meget stolte af årets fire første navne fra et musikprogram, som vi har store forventninger til. Der er gamle kendinge og et par dugfriske navne fra den danske musikscene. Det er blandt andet en ventet koncert med Guldimund, og Ganger, der endelig kommer til at vise sig frem på festivalens største scene.

Guldimund med Asger Nordtorp Pedersen i centrum fik hele tre priser ved dette års Steppeulven i form af Årets musiker, Årets tekstforfatter og Årets album, der tager afsæt i eftertænksomme tekster og fine melodier. På festivalen i ‘22 gik Alive Festivals gæster glip af Guldimund på grund af en aflysning.

Ganger består af sangskriver Thomas Bach Skaarup, sangerne Mille Djernæs Christensen og Ninna Lundberg og trommeslager Andreas Campbell, hvoraf de mandlige bandmedlemmer er opvokset i Thy.

På deres debutalbum, ‘Mørk’, handler flere af sangene om en opvækst i et Hanstholm i forfald. Deres eksperimenterende artpop er heller ikke gået Steppeulvens næse forbi: På tværs af de to albums “Mørk” og “Tro” har de været nomineret til 10 Steppeulve.

Også Roya har rødder i det lokale. Den ene halvdel af Roya, Line Gade, kommer fra Hurup Thy og har udgivet flere singler med Royas anden halvdel, Sebastian Igens. Deres seneste single, ‘Kinda Sad’ byder på sprød, velproduceret pop - et nummer, der har været Ugens Uundgåelige på P3.

Et af de helt nye skud på den danske musikstamme er Kind Mod Kind, som er det fjerde navn i dagens offentliggørelse. Kind Mod Kind spiller følsomme popsange, som de pakker ind i dyb bas og elektronisk klublyd.