Helt vildt: Alive Festival sætter flere rekorder

THISTED:Tre dage med musik i Christiansgave, kunst i mange forskellige former og udflugter til lokale seværdigheder og steder.

Alt dette var en del af årets Alive Festival, der nu er pakket ned, men den gode stemning varer ved, for årets festival satte rekorder.

- Vi har aldrig solgt så mange billetter og omsat for så meget i barerne, siger en yderst tilfreds Esben Halkier, der er én af de fire i sekretariatet bag festivalen.

Esben Halkier er en del af sekretariatet bag Alive Festival, som både består af en god blanding af lokale thyboer og branchefolk. Foto: Richo Lund Hald

Festivalen har i år fået solgt cirka 1360 partout-biletter og 170 éndags-biletter pr. dag, hvilket samlet set giver et hidtidigt uset tal på rundt regnet 2000 besøgende til de tre dage med alt fra koncert med den spirende rapper FVN til sanketur i Nationalparken.

Nyt koncept - ja, tak

Det var første gang Alive Festival i år kunne rulle det fulde program ud med det nye koncept, der rummer både musik, udflugter og kunst, hvilket de mange gæster har taget godt imod.

- Det har været en stor succes med det nye koncept. Folk forstod konceptet og lod det folde sig ud for dem, siger Esben Halkier.

Som så mange andre kulturbegivenheder har Alive Festival de seneste år været ramt af corona, og derfor var 2022-udgaven den første med det bredtfavnende koncept.

En del af årets nye Alive Festival-koncept bestod af kirkekoncerter, der var så populære, at man fra festivalens side måtte melde udsolgt på selv de bagerste rækker i kirken. Foto: Martél Andersen

- Vi skal rumme alle

Den lille festival med udgangspunkt fra det centrale Thisted favner bredt. Til de tre dage i Christiansgave færdedes både unge og gamle såvel som jyder og københavnere blandt hinanden, og netop det er noget af det positive ved Alive.

- På festivalen møder gæsten mange forskellige mennesker, hvilket helt sikkert er noget af det positive, men samtidig også en del af vores udfordring, siger Esben Halkier.

Alive Festival tiltrækker folk i alle aldre og fra alle egne af landet. Foto: Bo Lehm

Det er ifølge ham en udfordring for de mange mennesker bag festivalen, at ramme så bredt som de gerne vil. Og selvom det kan være svært at regne ud, hvordan man gør sig attraktiv for et bredt publikum, så tegner årets rekorder et billede af, at man er lykkedes meget godt med projektet.

I øjeblikket er man fra Alives side i gang med at lave en publikumsundersøgelse på deres sociale medier, så det endelige svar på publikums tilfredshed må vente.

Med drømme om næste år

Den lille festival fra Thy har vokset sig større og større siden første udgave i 2009. Og spørger man sekretariatsmedlemmet, er der da heller ingen tvivl om, at man drømmer om at vokse endnu mere.

- Der er helt klart planer om at udvide, siger Esben Halkier, som oplyser, at festivalen er vokset med cirka 200 nye besøgende om året.

Årets rekordmange gæster kan allerede nu begynde at planlægge et besøg på festivalen næste år, for Esben og den samlede flok af i alt 500 frivillige, hvoraf cirka 100 er helårsfrivillige, er helt klar til igen at tage imod glade gæster til musik, kunst og udflugter.