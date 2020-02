Alle brikker er kørt i stilling i “Når støvet har lagt sig” på DR1

TV-DRAMA - “Når støvet har lagt sig” - 4. afsnit

Så er det ved at være op over. Oven i købet gjort ekstra rædselsfuldt aktuelt med sidste uges angreb på cafeer i Tyskland herude i den virkelige verden.

DR’s dramaserie er på forhånd blevet præsenteret med beskrivelsen “før og efter et terrorangreb”, og løbende har vi fået korte og ultrakorte klip fra et skyderi i den restaurant, Nikolaj netop har overtaget. Så vi ved godt, at det kommer.

De første fire afsnit er blevet indledt med “9 dage før”, “6 dage før”, “3 dage før” og nu “dagen før”. Så mon ikke godt vi med rimelig sikkerhed kan forudse, at vi får skyderiet i al sin gru på næste søndag.

Men i det store hele holdes spændingen. Scenen med overvågningen af den hvide varevogn er en metertyk kliche kalkeret direkte over fra alle politi- og spionfilm og -serier. Men klicheen virker. Det er grundlæggende spændende hele vejen - helt indtil Jamal skræmmes væk af politiet og de nævenyttige sikkerhedsvagter.

Apropos Jamal, så er han måske den rolle, jeg har sværest ved at forstå. Et er at være ung, naiv og forvirret ... og måske ikke tænke konsekvenserne af sine handlinger helt igennem. Den del får Arian Kashaf såmænd forløst glimrende. Han virker bare helt igennem tilfældig og hovedløs i sine beslutninger. For et par afsnit siden blev hans hemmelige opsparing i en papkasse i familiens lille lejlighed afsløret. Umiddelbart derefter anskaffer han sig en pistol - det er ikke helt klart, om det er som et konkret forsvar mod den brutalt voldelige storebror, eller mere abstrakt bare for at føle sig mere magtfuld. Men hvor gemmer han så den nyanskaffede pistol? I en anden kasse i familiens lille lejlighed, hvor nogen - i dette tilfælde så hans betuttede lillebror - jo så naturligvis finder den.

Og apropos spændende, så var hele sekvensen med otte-årige Marie uhyggeligt spændende. Marie er dødsensangst, fordi hendes fjols af en mor har efterladt datteren alene i lejligheden, mens hun selv varter op på restauranten overfor. Hvis det var meningen, at mor Louise skulle portrætteres i en umulig situation, som hun bedst muligt forsøger at kæmpe sig ud af, så lykkes det ikke ret godt. Vi efterlades med indtrykket af en egoistisk og umoden mor uden hverken empati eller pædagogiske evner over for sin stakkels lille datter.

Belønningen i karakter-tegningen kommer så til gengæld med Marie, for hold da helt op hvor får vi sympati for den lille, skælvende pige, når hun ikke bare skal forholde sig til en stor og skræmmende verden, men også skal gøre det alene. Og alle hendes handlinger bliver fuldt forståelige i det lys - hvor irrationelle de end måtte være.

Kokken Nikolaj (Peter Christoffersen) lader sig drive af et desperat ønske om anerkendelse fra nogle tidligere klassekammerater fra Hellerup, som ikke har særligt høje tanker om ham. Foto: Jason Alami/DR

Peter Christoffersen har virkelig formået at udvikle kokken Nikolaj over de første fire afsnit. Fra underdanig underordnet over handlekraftig leder med ben i næsen til hang around, der desperat forsøger at høste anerkendelse fra nogle tidligere klassekammerater fra Hellerup.

Man kan synes om de forskellige stader af Nikolajs udvikling, hvad man vil, men det er nemt at forstå, hvorfor han gør, som han gør.

Det er til gengæld supersvært at gennemskue bevæggrunden hos den demonstrativt ukendte mand, der inviterer hjemløse Ginger op i sin lejlighed. Ja, okay, han er åbenlyst ude efter at aftvinge hende noget sex. Men hvad med derefter? Så bliver hun bare efterladt alene i stuen eller hvad?

Afsnittet afsluttes effektivt med korte klip, der kører alle vores hovedpersoner i stillingen til omdrejningspunktet: skyderiet på restauranten. Og hvor er det træls at skulle vente en uge på det. Måske skulle man overveje at smugkigge allerede fra fredag morgen kl. 06, hvor afsnit 5 bliver gjort tilgængeligt på dr.dk/tv.