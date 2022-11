Alt afhænger af ørerne: Jul ud i det absurde i (radio)teatret

NYKØBING:Er du på udkig efter et stykke hyggelig juledramatik, med bjældeklang og stille dalende sne? Måske med en klassisk historie om hvordan julen er i fare, men bliver reddet til sidst?

Så er det ikke til Limfjordsteatret, du skal henvende dig. Og slet ikke hvis du går efter en juleforestilling med appel til hele familien.

Men det ved teatrets faste publikum godt. For egnsteatret på Mors har en efterhånden lang tradition for her sidst i november at opsætte noget, som markedsføres under varemærket jul, men som ikke nødvendigvis rummer ret mange af de elementer, der traditionelt forbindes med denne højtid.

Således også i år. Onsdag havde teatret urpremiere på "Alt afhænger af ørerne", hvor det mest julede vist er den andesteg, som fortæres af en temmelig dysfunktionel præstefamilie.

Mens Lasse Popp tænder piben, er de to andre radioteaterskuespillere, Asger Kjær og Pernille Nedergaard Haugesen, i et opgør med tekniker Kim Fast Jensen. Foto: Lars Horn / Baghuset

Andestegen ser vi dog ikke noget til, og for så vidt heller ikke præstefamilien. På scenen er derimod et hold skuespillere, som med det formål at indspille et hørespil opsøger den forladte præstebolig, hvortil to af skuespillerne ankommer et par dage før jul og midt under et uvejr, der er tæt på at skylle alt væk.

Hørespillet skal handle om nogle lyssky begivenheder, som - forstår vi - har fundet sted i præsteboligen. Men er plottet med denne hørespilsoptagelse lidt gakket til at starte med, så bevæger det sig hastigt videre i retning af det totalt absurde. Det er et univers, hvor de fire medvirkende - plus en femte, der har rollen som lig - til gengæld befinder sig rigtig godt.

Det samme gør vi som publikum. Vi bliver udsat for en perlerække af sproglige finurligheder, der både er overraskende, tankevækkende og ind i mellem meget morsomme. At handlingen bliver trukket ud på det ene vildspor efter det andet, kan man også nemt bære over med, for det hele er jo netop - absurd.

For eksempel viser det sig, at den "radioteaterskuespiller" nummer tre, som pludselig dukker op i præsteboligen, og som får eller tiltager sig rollen familiefaderen pastor Engelbrecht (en rolle som han undervejs brokker sig over, fordi den ikke er så stor som han havde forestillet sig) - ja, den skuespiller viser sig at...

Nå, vi må hellere lade være med at afsløre for meget af den handling, som der trods alt er i "Alt afhænger af ørerne".

Lasse Popp ved mikrofonen, med Asger Kjær i baggrunden. Foto: Lars Horn / Baghuset

Lasse Popp har rollen som denne pludseligt opdukkede skuespiller i præsteboligen. Ud over at vi nyder godt af hans skuespiltalent og musikalitet, er han også manden bag i hvert fald en stor del af forestillingens herlige mærkværdigheder. Som sædvanlig, fristes man til at sige, for Lasse Popp har gennem årene skrevet rigtig meget til Limfjordsteatrets, herunder de seneste tre års juleforestillinger. I år har han gjort det ammen med sin gamle makker, Ole D. Nissen.

Lasse Popp møder - da han møder op i præsteboligen - Pernille Nedergaard Haugesen og Asger Kjær. Desuden medvirker Kim Fast Jensen, der er teatrets cheftekniker, og har rollen som netop tekniker i truppen af hørespilsskuespillere. Eller teknikker, som det hedder med en af de givetvis bevidste udtalefejl i forestillingen.

Det hele er sat i scene - og koreograferet - af Marlene Smith, der er et kendt ansigt på Limfjordsteatret.

Ny på teatret er til gengæld scenografen Dorte Holbek. Hun arbejder til daglig for bl. a. Teater Riddersalen og Det Kongelige teater og har flere gange været nomineret til en Reumert.

Prøverne på hørespillet afbrydes af og til af et af de reklameindslag, der er det mest vellykkede for de tre "radioteaterskuespillere". Foto: Lars Horn / Baghuset

Hendes scenografi til "Alt afhænger af ørerne" er en påfaldende traditionel kulisse med tre vægge, møblement og døre (og et skab) til at gå ind og ud af. Men den fungerer, og sætter fint rammen for forestillingen, der vist skal forestille at udspille sig engang i 1950'erne eller 60'erne.

Så alt i alt: Hvis du er til en anderledes, morsom og altså ret absurd omgang jule-hurlumhej, så er "Alt afhænger af ørerne" et godt bud.

Forestillingen spiller på Limfjordsteatret i Nykøbing 24., 25., og 26. november samt 1., 2., 3., 8., 9. og 10. december.