Alt godt i indhegningen: Fem heste tygger sig gennem naturpleje-projekt

KLITMØLLER:Nul - som i slet ingen.

Så mange henvendelser har Jens Bukh Jensen fået fra offentligheden, siden han i begyndelsen af august 2022 satte 10 konik-heste ud i en 220 hektar stor indhegning syd for Klitmøller. Her er hestene en vigtig del af et naturplejeprojekt der skal vise, hvordan helårsafgræsning på arealet, der består af klitter, hede og mod nord af en bevoksning af fyrretræer, påvirker natur og planteliv.

Naturplejeprojektet og i særdeleshed hestene og deres tilstand er fulgt med stor opmærksomhed i offentligheden og ikke mindst på de sociale medier, hvor mange har udtrykt bekymring for hestenes trivsel.

- Så nul henvendelser direkte til mig er egentlig højest overraskende, siger Jens Bukh Jensen med tanke for, at hans telefonnummer er placeret synligt ved de låger, der giver adgang til indhegningen, hvor hestene går.

Omkring 30 havde takket ja til invitationen fra Naturstyrelen Thy til at besøge hestene. Det krævede en travetur, for de nu fem heste opholdt sig helt ude i den yderste klitrække. Foto: Jens Fogh-Andersen

I begyndelsen af februar blev tre heste taget ud af hegnet. Nu er hesteflokken reduceret til fem dyr. Tilbage er de ældste af de 10 heste, der blev sat ud sidste år.

- Det skete efter aftale med dyrlægen, som fører tilsyn med hestene. Nu går de på min ejendom på Nordmors, forklarer Jens Bukh Jensen, der med titel af "dyreholder" samarbejder med Naturstyrelsen Thy om naturplejeprojektet.

Forleden inviterede Naturstyrelsen Thy alle interesserede til at besøge de firbenede naturplejere på jobbet. Både for at orientere om projektet, men også for at vise, at det handler om naturpleje og ikke om at udfordre dyrenes velfærd. Knap 30 havde taget mod invitationen og tog en travetur ud til hestene på en diset onsdag eftermiddag.

De nu fem heste i hegnet er ikke vildheste, men heste der går vildt som de selv finder bedst. Foto: Jens Fogh-Andersen

- Når der er taget fem heste ud af hegnet, er det af hensyn til dyrenes velfærd, forklarer specialkonsulent Claus Rasmussen, Naturstyrelsen Thy, som svar på spørgsmålet om det ikke er en fiasko, at antallet af dyr i flokken er halveret.

Andre besøgende konstaterede med tanke for projekter andre steder i landet, hvor der har været debat om dyrevelfærden, at det var godt at se et projekt, hvor naturplejedyrene passes godt.

- Vi skal ikke udfordre grænser. Derfor er nogle af hestene taget hjem, inden deres huldgrænse er nået, sagde skovrider Ole Noe som en understregning af, at hestene ikke skal være del af naturplejeprojektet for for enhver pris og slet ikke, hvis der er tvivl om deres velfærd.

Konik-hestenes bevægelser i terrænet overvåges 24-7 ved hjælp at en GPS-sender på et af dyrene. Registreringerne viser, at hestene langt det meste af tiden står ude i det åbne landskab Foto: Jens Fogh-Andersen

Claus Rasmussen understregede, at hestene indgår i et naturplejeprojekt, men også i et forsøg, der skal vise, hvordan de påvirker naturen.

- Det er første gang, vi første gang vi afgræsser klitnatur. Derfor her vi ingen normtal for, hvor mange dyr et givent areal kan bære. Så udgangspunktet har været, at det er bedre med for få dyr i hegnet end for mange, sagde Claus Rasmussen som svar på et spørgsmål om, hvor mange dyr der kunne finde føde i den 220 hektar store indhegning. Og så blev det flere gange understreget, at hestene tilskudsfodres med hø og wrapgræs - og at de har nu har adgang til et nyopført læskur i nåletræsbevoksningen i den nordlige del af hegnet.

Måske lidt overraskende viser en registrering af hestenes bevægemønstre på arealet, at de langt det meste af tiden opholder sig i de yderste klitter.

- Vi havde nok regnet med, at de ville opholde sig i det bevoksede område langt mere, end de gør, siger biolog Cornelia Maj Christensen, Naturstyrelsen Thy. En af hestene i flokken har en GPS-sender om halsen, så der er fuldt overblik over, hvor de er.

- Det meste af tiden er de ude i det åbne. Uanset vind og vejr. Så det er foderet, ikke vejret, der er afgørende for, hvor hestene står, sagde hun.