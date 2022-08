Anderledes kunstudstilling: - Riv bare billederne ned!

NYKØBING:Til ferniseringen for en kunstudstilling kan der godt være rift om værkerne. Men selv om et billede bliver solgt på åbningsdagen, får det normalt lov at blive hængende, indtil udstillingen er slut.

Sådan bliver det ikke på den udstilling med danske bladtegnere, som Morsø Kunstforening åbner på lørdag, 13. august. Her har gæsterne mulighed for på stedet at rive tegninger ned fra væggen, rulle dem sammen og tage dem med hjem.

Dermed risikerer kunstforeningen altså at stå tilbage med bare vægge få minutter efter udstillingens åbning.

Alle bladtegningernes bidrag til udstillingen bliver printet som motiver på udstillingsplakaten. Her en tegning af Roald Als i anledning af formandsvalget til Dansk Folkeparti i januar.

- Det vil da være mega sjovt, hvis det sker, erklærer Laura Mazanti, medlem af bestyrelsen i Morsø Kunstforening, og sammen med et andet bestyrelsesmedlem, Karin Andersen, kvinden bag udstillingen med bladtegnerne - og ideen om at sige: ”Værsgo’, forsyn jer!” til udstillingsgæsterne.

Udstillingen, der har fået titlen "Destilleret", skiller sig også ud ved udelukkende at bestå af af plakater, der reklamerer for udstillingen selv, men altså med mange forskellige motiver.

Det utraditionelle koncept hænger sammen med, at bladtegningerne typisk ikke findes som originale kunstværker. De fleste bladtegnere arbejder på computer. Måske er udgangspunktet en håndtegnet skitse, men så bliver den skannet ind og viderebearbejdet.

Putin som djævel, tegnet af Rasmus Sand Høyer.

- Det er den tekniske begrundelse. Og så er det også fordi bladtegninger er en kunstart, hvor man giver sin mening til kende. Som besøgende kan man så også komme med en meningstilkendegivelse ved at sige, at den tegning siger mig noget, den vil jeg gerne have med hjem, siger Laura Mazanti.

Disse plakater er altså gratis, men udstillingsgæsterne bliver bedt om ”betaling” i form af at skrive nogle ord om, hvorfor de gerne ville have netop dén tegning med hjem. Sammen med de tomme felter på udstillingsvæggene bliver disse begrundelser en del af udstillingen, siger Laura Mazanti.

- Men egentlig er det jo bare sjovt, tilføjer hun med et grin.

Destilleret Disse medlemmer af Danske Bladtegnere bidrager til udstillingen: Anne-Marie Steen Petersen, Annette Carlsen, Bob Katzenelson, Christoffer Zieler, Clara Selina Bach, Claus Seidel, Ditte Lander Ahlgren, Erik Petri, Gitte Skov, Jens Hage, Jens Julius Hansen, Jon Skræntskov, Jørgen Bitsch, Kamilla Wichmann, Lars Andersen, Lars Vegas, Lars Refn, Lena Nicolajsen, Louise Thrane Jensen, Maria Prohazka, Mette Ehlers, Mia Mottelson, Morten Voigt, Niels Bo Bojesen, Otto Dickmeiss, Philip Ytournel, Rasmus Sand Høyer, Rikke Bisgaard, Roald Als, Stine Spedsbjerg, Thomas Iburg og Thomas Thorhauge. Desuden deltager fire gæster: Carmichael Billingsley, Vibeke Kjær, Yassin og Rikke. VIS MERE

32 medlemmer af Danske Bladtegnere - en specialforening under Dansk Journalistforbund - har bidraget til udstillingen, sammen med en lille håndfuld gæster. Kunstforeningen har lavet print af i alt omkring 400 af deres tegninger - alle i formatet 40 gange 70 centimeter.

Formentlig bliver der dog kun plads til cirka halvdelen på væggene i kunstforeningens udstillingslokale på Holmen. Til gengæld er der altså mulighed for at hænge nye værker op, hvis det skulle gå så galt, at udstillingen hurtigt bliver mere eller mindre ribbet.

Efter åbningen på lørdag er udstillingen åben tirsdag-søndag indtil 25. september.