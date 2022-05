Anderledes landsbyteater: Publikum skal bidrage til fortælling om forladte huse

THY-MORS:Udgangspunktet er forladte huse fra Thy og Mors - huse som formentlig allerede er blevet revet ned.

Men sammen med Limfjordsteatret sørger et kunstnerkollektiv ved navn MØR for, at disse huse får et slags efterliv i form af en "poetisk teaterinstallation" med titlen "Rod", som omkring 1. juni opføres i tre forsamlingshuse i Thy og til oktober i tre andre på Mors.

Ideen til dette "ekko af forladte huse" udspringer af en tur, videokunstner Troels Jakob Jensen for nogle år siden var på i Kroatien. Her blev han fascineret af, hvor smukt de forladte huse stod tilbage i landskabet, fortæller scenekunstner Anika Barkan, der er hovedkraften i MØR.

Mika Fosling (tv.), Anika Barkan og Troels Jakob Jensen, som sammen har skabt teaterinstallationen "Rod" Privatfoto

Romantisk og brutalt

At man på den måde ser skønheden i de forladte huse vil nok provokere. For er det ikke alt andet end smukt at se huse, og måske hele landsbysamfund, gå i forfald? .

Det synspunkt har kunstnertrioen i høj grad også blik for.

- Det er en dobbeltsidig fortælling, som både handler om den rådne banan og den samfundsudvikling, som de tomme huse er tegn på. At det kan være svært at holde liv i lokalsamfundene. Men samtidig er det også en romantisering, som handler om det smukke - at man kan mærke det levede liv, fortæller Anika Barkan.

Hun, Troels Jakob Jensen og musiker og komponist Mika Forsling tog for nogle år siden fat på at researche i forladte huse. Og Anika Barkan lægger ikke skjul på, at det fra starten var den romantiske eller nostalgiske vinkel, som var fremherskende hos de tre.

- Man kan mærke, at der har været nogle, der har keret sig om detaljen og det gode håndværk. Men husene er også udtryk for en ekstrem brutalitet og vidnesbyrd om en forandring og noget, der ikke er lykkedes, fortæller hun.

Foto og lyde

Gruppen har fotograferet og optaget lyde i de forladte huse, som de har besøgt, blandt andet i Thy og på Mors. Lydene kan være vinden, som suser gennem ødelagte vinduer - eller de lyde, som en efterladt glaslampe afgiver, når man "spiller" på den.

Lydene har Mika Forsling samplet til små musikstykker. Og som et tredje element har gruppen skrevet små, poetiske tekster, som på en eller anden måde beskriver den stemning, husene står tilbage med.

Romantisk eller brutalt? Kunstnergruppen MØR har begge sider af de forladte huse med i deres teaterinstallation. Foto: MØR

Gruppen har endvidere forsynet sig med efterladte ting og sager fra de forladte huse. Pyntegenstande og billeder, men også for eksempel et skuffedarium med gamle aviser og et fotoalbum, som nysgerrige sjæle kan dykke ned i. Sammen med MØR's fotografier, musikstykker og tekster kommer disse objekter til at danne tableauer eller installationer i de forsamlingshuse, hvor kunstnergruppen og Limfjordsteatret opfører "Rod".

Minder stimuleret

Udstyret med høretelefoner inviteres publikum først til at gå rundt imellem installationerne, inden man bagefter samles omkring et "kaffebord". Her vil Anika Barkan stille spørgsmål og opfordre folk til at komme med anekdoter og minder, der skal bidrage til en fælles fortælling.

Den fortælling vil ikke nødvendigvis knytte sig til netop de huse, som de tre kunstnere har besøgt i løbet af deres research til projektet.

- Vi har prøvet at opsøge de folk, der tidligere har boet i de forladte huse. Men der er en grund til, at et hus står tomt, og det kan være at der slet ikke findes nogen længere med tilknytning til huset, siger Anika Barkan.

I stedet har gruppen altså valgt at give publikum lejlighed til at dele deres tanker og minder. De har lavet en prøveforestilling i landsbyen Lundø ved Skive, hvor et af medlemmerne, Troels Jakob Jensen, bor. Og her oplevede de, hvordan publikums minder kunne blive stimuleret af at gå rundt og lytte, se og undersøge de tableauer, som er blevet bygget op:

- Man begynder selv at huske: Hvad skete der egentlig med gamle Smede-Jens og med hans hus? Lige pludselig vælder der en masse minder op. Vi stimulerer folks sanseapparat, men skaber også et rum, hvor vi kan have en samtale om det, fortæller Anika Barkan.

Og når folk sidder omkring det efterfølgende "kaffebord", får de hver udleveret et postkort - som man kan skrive på og sende til en anden af dem, der har været med i forestillingen.

MØR har besøgt nedrivningsmodne huse i bl. a. Thy og på Mors. Foto: MØR

"Rod"- der bliver præsenteret som "en teaterinstallation rodfæstet i det forladte hus" - opføres første gang 31. maj i Vang-Tvorup-Vangså Borgerforenings hus på Mellemvej 20 i Vang.

Dagen efter, 1. juni, er der forestilling i Vestervig og 2. juni i Arup på Hannæs.

Til oktober spiller forestillingen i Flade, Frøslev og Ø. Assels på Mors, og i november vender den tilbage til Thy med en opførelse i Limfjordsteatret i Thisted. Projektet er støttet af Statens Kunstfond.