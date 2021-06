Andreas havde ingen erfaring som filmkomponist: Nu kan han vinde en pris på verdensberømt festival

NORDJYLLAND/CANNES:Telefonen ringer.

Andreas Westmark har lige bestået en eksamen og er på vej hjem fra fejring og fadøl, så han tager den ikke, men beslutter sig for at ringe tilbage, når han kommer hjem. Kort efter får han en opfølgende sms fra filmproducer Sofie Odgaard, der skriver, at hun har en god nyhed, og at han gerne må vende tilbage hurtigst muligt.

Andreas er stadig "en smule tipsy", da han kommer hjem til lejligheden og griber sin iPhone for at ringe til Sofie Odgaard. Uden at ane, hvad den gode nyhed handler om.

Andreas Westmark kan kalde sig Cannes-nomineret filmkomponist. Inden for få uger bliver det afgjort, om han også kan kalde sig Cannes-prisvinder. Arkivfoto: Lars Pauli

Inden han lægger på, spørger han en sidste gang, om det er dén Cannes Festival, hun taler om - altså den, der foregår i Cannes i Sydfrankrig, og som næstefter The Oscars er den mest prestigefyldte filmfestival.

Sofie Odgaard bekræfter.

- Jeg havde lyst til at råbe det ud til alle eller i hvert fald min kæreste, men hun var ikke hjemme, så jeg gik ned og købte en øl, gik hjem og stirrede ind i væggen. Jeg måtte faktisk heller ikke sige det til nogen på det tidspunkt, men det blev offentliggjort allerede senere samme aften.

- Der var jo ingen, der havde forventet noget i den dur. Det havde også været ret flabet, siger 31-årige Andreas Westmark, der er født og opvokset i Øster Brønderslev.

Den glædelige nyhed kunne ikke misforstås, selvom Andreas havde svært ved at fatte det: Filmen "Det er i jorden", som Andreas havde skrevet musik til, var blevet udvalgt som en af ti kandidater i kortfilmkonkurrencen - Short Film Palme d'Or - til årets Cannes Festival.

- Det er jo helt vildt, når jeg tænker over det. Jeg tror, jeg er for meget nordjyde til at tænke: I made it. Men samtidig kan jeg ikke forestille mig en bedre måde at træde ind i den verden, siger Andreas Westmark, der til daglig studerer lyddesign på Sonic College i Haderslev.

"DET ER I JORDEN" "Det er i jorden" - med den engelske titel "In the Soil" - er en horrorfilm om Karoline, hvis liv bliver vendt op og ned, da hendes far, Kjeld, manisk begynder at grave et hul ude i deres have. Over to dage udspiller sig et levende mareridt, mens hullet bliver til en grav og den gamle grund, som har været hos familien i generationer, trækker Kjeld dybere og dybere ned i mørket. Sandra Guldberg Kampp spiller Karoline. Hun er også hovedkraften i en anden af årets danske film udvalgt til Cannes Festivalen, nemlig kortfilmen "Inherent". Thomas Guldberg Madsen ses i rollen som faren, Kjeld. Casper Rudolf Emil Kjeldsen har skrevet manuskriptet til kortfilmen, som er produceret af Sofie Odgaard i samarbejde med Snowglobe, der står bag flere af de danske bidrag på Cannes i år. Produktionen er støttet af Filmværkstedet i København og Danske Filminstruktører. Fotograf er Tobias Scavenius, klipper Louis Bülov Bertelsen, tonemester Maar Falke Dollerup og komponist Andreas Kildedal Westmark. Filmen får verdenspremiere til Cannes Festival 16. juli og dansk premiere i sensommeren på Odense International Film Festival. Kilde: Det Danske Filminstitut VIS MERE

Ingen erfaring

På nogle punkter var det tilfældigheder, der betød, at den 31-årige nordjyde i dag kan kalde sig Cannes-nomineret filmkomponist. Men det var først og fremmest hårdt arbejde, instinkt og godt samarbejde.

Historien er kun godt et år gammel og starter i sommeren 2020, da producer Sofie Odgaard, som Andreas Westmark i øvrigt kender fra Dronninglund Gymnasium, kontakter ham.

De har ikke snakket sammen i årevis, men hun har lagt mærke til det materiale, som Andreas har lagt op på musikportalen SoundCloud, så hun sætter ham i forbindelse med instruktør Casper Rudolf Emil Kjeldsen.

De to etablerer hurtigt en kontakt, men ikke med noget konkret projekt i sigte. I hvert fald ikke i første omgang. For der går ikke længe, før det pludselig ligger fast, at Andreas skal lave musikken til "Det er i jorden".

I mange år har Andreas Westmark været et kendt ansigt i Nordjyllands musikmiljø - blandt andet på grund af sin fortid i bandet Get Your Gun - men på det tidspunkt - i sommeren 2020 - har han ikke nogen som helst erfaring som filmkomponist. Alligevel tager han opgaven til sig og bruger store dele af sin sommerferie iført hovedtelefoner foran skærmen hos sine forældre i Øster Brønderslev.

Dér bliver fundamentet lagt. Og siden er Andreas Westmark kun blevet endnu mere forelsket i filmmusikken som medie.

- Der er en instruktør, som har vetoret, men ellers er vi et hold, hvor der er plads til individualister. Vi arbejder sammen, men der er plads til, at den enkelte kan være kreativ. Det er helt specielt at mærke, at et så subjektivt tilfredsstillende samarbejde også anerkendes af omverdenen, siger Andreas Westmark og tilføjer:

- Og når jeg arbejder med musik, tænker jeg mere i billeder, lyde og stemninger. Jeg har aldrig følt mig som en klassisk sangskriver, og det er nok en fordel i et projekt som det her.

CANNES FESTIVAL OG DANSKE VINDERE DE SENESTE TI ÅR Filmfestivalen i Cannes er en af verdens mest prestigefyldte filmfestivaler. Den blev afholdt for første gang i 1946. Festivalen afholdes én gang om året. Festivalens fornemmeste pris er Den Gyldne Palme eller Palme d'Or, der uddeles til den bedste film. Festivalprogrammet består af de to officielle selektioner, hovedkonkurrencen og Un Certain Regard, og sideprogrammerne Directors' Fortnight og Critics' Week. Følgende film af danske instruktører har vundet priser på Cannes Festival gennem de seneste ti år: 2018: "The House That Jack Built", instruktør: Lars von Trier 2016: "The Neon Demon", instruktør: Nicolas Winding Refn 2014: "The Salvation", instruktør: Kristian Levring 2013: "Only God Forgives", instruktør: Nicolas Winding Refn 2012: "Jagten", instruktør: Thomas Vinterberg 2011: "Melancholia", instruktør: Lars von Trier 2011: "Labrador", instruktør: Frederikke Aspöck Kilde: Det Danske Filminstitut VIS MERE

- Jeg skal ud at købe en tuxedo

Når guldpalmerne om lidt skal deles ud, skal Andreas Westmark med resten af holdet til Sydfrankrig i fem dage.

Egentlig har han ikke tid, forklarer han, for han står midt i en sommer, der er fyldt med både professionelle og private projekter. For eksempel forbereder han i øjeblikket en flytning til Holland, hvor han skal på udveksling til september for at læse netop filmkomposition.

- Men, siger han:

- Det bliver jeg jo nødt til. Det er jo once in a lifetime. Så nu skal jeg ud at købe en tuxedo, siger han.

Cannes Festival 2021 løber fra 6. til 17. juli. "Det er i jorden" får dansk premiere til Odense International Film Festival, der foregår fra 30. august til 4. september.