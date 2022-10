Anklage: Nedlukningen af Nordjylland var unødvendig

NORDJYLLAND:I disse dage for to år siden var 280.000 nordjyder i karantæne.

I syv kommuner arbejdede folk hjemme, byerne lå lukkede og øde hen og al unødig trafik på tværs af kommunegrænserne og ind i Nordjylland blev frarådet.

Der var tale om det mest vidtgående indgreb i danske borgeres bevægelsesfrihed siden Anden Verdenskrig. Og det var formentlig alt sammen ”unødvendigt”.

Vurderingen kommer fra professor Jens Lundgren fra Rigshospitalet. Han blev et kendt ansigt under coronakrisen som en troværdig forsker, der ikke alene formåede at forklare pandemien for befolkningen med sin nærmest daglige optræden i medierne, men samtidig rådgav både danske og amerikanske myndigheder undervejs.

I en ny bog ”Vild virus: Bag kulissen i kampen mod smitten”, der udkom fredag, skildrer Jens Lundgren sine oplevelser fra to vilde år med corona. Og Nordjylland spiller en i høj grad ufrivillig hovedrolle i bogen.

Især dagene i begyndelsen af november 2020, da regeringen besluttede at lukke ned i syv nordjyske kommuner og aflive alle mink i landet, har sat sig fast i erindringen hos den 62-årige professor i infektionssygdomme. Han beskriver regeringens beslutning om at begrænse friheden for borgerne i de syv nordjyske kommuner som ”den mest voldsomme” i coronakrisen.

- Når en regering foretager et så voldsomt indgreb i så mange danskeres frihed, skal den virkelig være sikker på, at det er nødvendigt, og det videnskabelige grundlag gjorde det ikke nødvendigt at sætte beboerne i de syv kommuner i karantæne, siger Jens Lundgren til Nordjyske.

Nedlukningen i Nordjylland Fra 5. november til 16. november 2020 var 280.000 borgere i syv kommuner underlagt de mest vidtgående restriktioner, der blev indført i coronatiden. Al trafik på tværs af kommunegrænserne blev frarådet.

Den offentlige trafik holdt stille.

Udefrakommende blev frarådet at køre ind i de syv kommuner.

Restauranter, værtshuse, biografer og museer var lukket.

Folk blev opfordret til at arbejde hjemme – også dem, der ikke skulle krydse kommunegrænser for at komme på job.

Elever fra 5. til 8. klasse var sendt hjem.

Det samme var studerende på de videregående uddannelser.

Ingen måtte forsamles i grupper større end 10 personer.

Alle former for sport var indstillet. Restriktionerne var gældende i kommunerne Frederikshavn, Hjørring, Brønderslev, Læsø, Thisted, Morsø og Vesthimmerland. De skulle oprindeligt først være udløbet 3. december 2020. VIS MERE

Regeringen traf sin beslutning 3. november 2020. På et dramatisk pressemøde dagen efter forklarede statsminister Mette Frederiksen og direktør for Statens Serum Institut (SSI) Kaare Mølbak, at indgrebene var nødvendige på grund af den såkaldte cluster-5, en minkmutation, der var fundet i prøver fra 12 nordjyder.

SSI vurderede i en trusselsvurdering, at cluster-5 kunne modstå de vacciner, der dengang endnu ikke var kommet på markedet, og Nordjylland kunne derfor blive arnested for en ny global coronapandemi. Et nyt Wuhan, som Kaare Mølbak havde formuleret det. Regeringens beslutning blev breaking news verden over.

I sin bog beskriver Jens Lundgreen, hvordan beslutningen kom fuldstændig bag på ham:

- Jeg fattede intet af, hvad der foregik.

Forskerverdenen var ikke tidligere stødt på minkmutationer, der var så farlige, og da Jens Lundgreen 5. november 2020 modtog data fra SSI, stod det ham klart, at SSI og regeringen havde overreageret. Cluster-5 var langt fra så farlig, som de havde sagt. Samme konklusion nåede andre danske og udenlandske forskere frem til i de samme dage.

Karantænen skyldtes cluster-5-mutationen

Cluster-5 er central for at forstå regeringens begrundelse for at lukke ned i Nordjylland, understreger Jens Lundgreen.

- Karantænen var primært rettet mod at sætte en stopper for cluster-5. Ellers var der jo ingen grund til at begrænse den til lige præcis den del af landet, hvor der var fundet cluster-5. Der var minksmitte i mange andre kommuner i landet, men de slap for karantæne, så jeg kan ikke forestille mig andet, end at det må have været cluster-5, der førte til karantænen i Nordjylland.

Jens Lundgreen forsøgte at få de nationale medier og offentligheden til at fokusere på karantænen fra dag et. Men det lykkedes ikke. I medierne og hos den menige dansker uden for de berørte kommuner var fokus først og fremmest på minkene. På lovbruddet. På kommissionsundersøgelsen. På slettede sms’er. På statsminister Mette Frederiksens efterfølgende troværdighedskrise. Og det var også vigtigt, siger Jens Lundgreen.

- Men karantænen i Nordjylland fik personlige konsekvenser for et uhørt stort antal mennesker. Der var tale om et meget ekstensivt tiltag, og jeg mener, at det var overgjort og unødvendigt. Jeg forstår derfor godt, hvis der i Nordjylland er en opfattelse af, at nedlukningen ikke har fået den opmærksomhed i debatten om mink, som den burde have fået.

Mette Frederiksens undskyldning holder ikke

Regeringen har siden november 2020 forsvaret sig med, at nedlukningen af Nordjylland var nødvendig af hensyn til folkesundheden. Mette Frederiksen har også i den aktuelle valgkamp holdt fast i, at beslutningen var nødvendig, og at regeringen måtte reagere omgående, da den modtog trusselsvurderingen fra SSI.

Jens Lundgreen forstår godt, at regeringen så sig nødsaget til at handle, for trusselsvurderingen var ekstraordinær alvorlig. Men der havde været tid til, at indhente en ekstern vurdering af forsøgene fra SSI, inden de store beslutninger blev truffet. Det havde ikke taget mere end nogle få timer ekstra.

- Havde regeringen ønsket at kontakte eksterne eksperter, kunne vi have reageret hurtigt. Jeg og andre ville have smidt, hvad vi havde i hænderne, som vi har gjort andre gange under pandemien, siger han og glæder sig over, at Folketinget siden har ændret epidemiloven, så uvildige eksperter altid skal ind over så store beslutninger.

- Politikere er generelt ikke klædt på til at vurdere et videnskabeligt grundlag, og det var vel den læring, politikerne også gjorde sig af forløbet. Ingen kan have været glade over, hvad der skete. De kom jo alle uforvarende til at se dumme ud, da præmisserne for beslutningen 3. november hurtigt kollapsede.

Nedlukningen af Nordjylland skulle have varet en måned. Men allerede efter 11 dage blev den ophævet af myndighederne – uden nogen offentlig forklaring. Ifølge Jens Lundgreen er der dog næppe nogen tvivl om grunden.

- Karantænen blev ophævet før tid formentlig på grund af det pres, der blev skabt, da det stod klart, at cluster-5 ikke var den trussel, som den var blevet gjort til i trusselsvurderingen fra Statens Serum Institut. Regeringen og myndighederne vidste godt, at den ikke holdt.