Så er det i dag: ANR og Radio NORDJYSKE laver virtuel festival

MUSIK:Fem artister er klar til at lege med og give dig mulighed for at synge med på nogle af de største hits, når ANR og Radio NORDJYSKE i dag, fredag, holder “Virtuel Nibe Festival 2020”.

Du kan opleve fem aktuelle navne, som alle giver intime minikoncerter i radioen og på Facebook.

Du kan glæde dig til ingen ringere end Lukas Graham samt Christopher, Scarlet Pleasure, Jonah Blacksmith og Noah.

Virtuel Nibe Festival foregår på begge radioer og de virtuelle “ANR-scenen” og “Radio NORDJYSKE-scenen”. Opvarmningen er allerede i fuld gang på begge radiostationer, og musikalsk set ser programmet således ud:

13.30 Christopher [ANR-scenen]

14.30 Jonah Blacksmith [Radio NORDJYSKE-scenen]

15.30 Scarlet Pleasure [ANR-scenen]

16.30 Noah [Radio NORDJYSKE-scenen]

17.30 Lukas Graham [Begge radiokanaler]

Her kan du lytte med

ANR's frekvenser

Radio NORDJYSKEs frekvenser

ANR og Radio NORDJYSKE håber man vil lege med hjemme i haven, eventuelt slå et telt op og finde en lidt for varm sixpack at nyde.

Der er partoutbilletter til Nibe Festival 2021 på højkant, hvis man sender billeder ind, der viser, hvordan man holder hjemmefestival.

Virtuel Nibe Festival 2020 præsenteres i samarbejde med Pedersen og Nielsen, Volvo, Renault & Dacia.